Fatturazione elettronica tra privati: la guida

Il prossimo 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

A fare da apripista saranno i gestori di distributori di carburanti. A partire dal 1° luglio 2018, infatti, per le cessioni di carburanti e lubrificanti, scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della partite IVA che lo richiedano per poter accedere alle detrazioni IVA e deduzioni fiscali previsti dalla normativa vigente. Stessa scadenza anticipata per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nell’ambito di un contratto di appalto stipulato con una Pubblica Amministrazione.

A fornire una guida dettagliata al nuovo adempimento è la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con la circolare n.12/2018, ripresa dal sito delle piccole-medie imprese pmi.it.

In particolare i Consulenti rispondono ai dubbi sollevati dai soggetti interessati in merito a:

quali operazioni rientrano nel nuovo obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1° luglio 2018;

quale è il contenuto della fattura elettronica;

quali sono le condizioni per poter dedurre il costo del carburante ai fini delle imposte dirette e per detrarre l’IVA;

quali modalità di pagamento permettono la detraibilità dell’IVA;

quali modalità di pagamento permettono la deducibilità del costo;

l’utilizzo di carte e buoni carburante;

qual è il momento impositivo ai fini IVA per il c.d. buono monouso e per il buono multiuso;

la possibilità per il lavoratore dipendente in trasferta, qualora non fosse in possesso di carta di credito aziendale, di fare rifornimento di carburante pagandolo con la propria carta di credito personale;

l’esistenza di una misura compensativa per i maggiori costi relativi alle transazioni finanziarie sostenute dagli esercenti di impianti di distribuzione dei carburanti;

i nuovi obblighi di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’Amministrazione Pubblica;

l’obbligo di fattura elettronica si acquistano contestualmente, oltre al carburante, beni e servizi;

l’utilizzo della fattura differita per l’acquisto di carburanti;

la possibilità, per le fatture di importo inferiore ad euro 300, emesse nel corso del mese, di annotazione di un documento riepilogativo nel quale indicare i numeri delle fatture cui si riferisce;

cosa fare in caso di soggetti IVA che applicano il c.d. regime di vantaggio o il regime forfetario;

cosa fare per la cessione di carburante ai consumatori finali non in possesso di partita IVA;

quale ruolo è riservato ai Consulenti del Lavoro in materia di fatturazione Elettronica;

la possibilità per il cliente di delegare il Consulente del Lavoro all’attività di consultazione ed estrazione delle fatture elettroniche;

quali strumenti informativi possono essere utilizzati per la trasmissione e la ricezione della fattura elettronica al SDI;

quale è la tempistica dei controlli dello SDI;

cosa accade quando il SDI non riesce a recapitare la fattura al destinatario;

quale nuovo strumento potrà utilizzare il contribuente con partita IVA per comunicare i propri dati al momento del rifornimento di carburante;

la possibilità di utilizzare la prassi delle note di debito emesse dai committenti cessionari a fronte di resi o contestazioni ;

cosa fare nel caso in cui vi sia lo scarto della fattura elettronica dal SDI;

come individuare ai fini fiscali la data di emissione e la data di ricezione della fattura.

