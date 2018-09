Fatturazione elettronica: nuova piattaforma del Fisco

editato in: da

L’Agenzia Entrate mette a disposizione degli utenti il portale “Fatture e corrispettivi”, la nuova piattaforma web per la gestione della fatturazione elettronica. Il portale sarà presentato il prossimo 27 settembre dall’agenzia stessa e dai Consulenti del Lavoro.

Obbligo fatturazione elettronica fra privati

A partire dal prossimo 1° gennaio 2019 scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati e in caso di cessione ai titolari di partita IVA di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione. Obbligo già in vigore dal 1° luglio 2018 per le prestazioni rese dai subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale in un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una Pubblica Amministrazione.

Marina Calderone, Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine, spiega al sito delle piccole-medie imprese pmi.it: “È importante che professionisti, imprenditori e cittadini siano preparati a gestire questo cambiamento epocale. Per questo, abbiamo chiesto che l’obbligo entri in vigore in modo graduale e sia legato a un regime premiale, per dare più tempo alle imprese e prepararsi al nuovo adempimento, e contemporaneamente all’Amministrazione finanziaria per adeguare i propri sistemi”.

Durante la giornata di presentazione del 27 settembre verranno quindi approfondite le funzionalità della piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico, la procedura per la generazione del QRCode, le fasi di predisposizione, trasmissione, conservazione e consultazione della fattura, dei suoi dati e delle ricevute SDL e il sistema delle deleghe.

Verranno inoltre fornite risposte ai quesiti sul tema della fatturazione elettronica da parte dei funzionari dell’Agenzia e degli esperti della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

