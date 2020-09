Esselunga, nuove assunzioni: selezioni online, decide l’algoritmo

editato in: da

Colloquio di lavoro: le domande che rivelano la tua personalità

Tempo di assunzioni in Esselunga. L’area di riferimento è la rete vendita, i colloqui si terranno da remoto: i candidati infatti si presenteranno da casa, via webcam, anche per evitare assembramenti causa Covid. La novità, però, è che ogni aspirante lavoratore sarà valutato da un sistema di intelligenza artificiale che farà da filtro (un progetto a cui Esselunga ha lavorato negli ultimi anni, a prescindere dal coronavirus: ogni anno riceve circa 150 mila candidature per le posizioni aperte). C’è tempo fino a domenica 13 settembre per iscriversi al ‘virtual job‘ dell’azienda, organizzato per reclutare allievi responsabili per il potenziamento dei negozi di Milano e provincia.

Esselunga, colloqui online: come funzionano

I candidati (è richiesta la laurea o il diploma di scuola secondaria di secondo grado) dovranno realizzare una video-presentazione, inoltre dovranno rispondere ad alcune domande conoscitive. L’intelligenza artificiale, poi, processerà le immagini attraverso degli algoritmi: alla fine ne nascerà una classifica dei candidati, generata attraverso la misurazione di specifiche capacità.

I migliori saranno contattati via mail o via sms: il messaggio conterrà le indicazioni necessarie per proseguire l’iter selettivo, attraverso video presentazione e video colloqui effettuati con i recruiter. Esselunga, infatti, ha specificato che l’ultima parola spetterà comunque a un selezionatore in carne e ossa, l’unico veramente in grado di interpretare quanto un candidato risulti in linea con i profili, i requisiti e le capacità ricercate dall’azienda.

Esselunga, nuove assunzioni: i profili ricercati

Esselunga sta cercando degli allievi responsabili per il potenziamento dei negozi Esselunga di Milano e provincia. Le persone scelte saranno formate al fine di acquisire le competenze e gli strumenti necessari per un’autonoma ed efficace gestione dei reparti, alternando la formazione sul campo con attività in aula.

È previsto l’immediato inserimento in negozio: apprenderà le logiche del rifornimento dei prodotti sugli scaffali, del mantenimento dell’ordine degli spazi espositivi e svolge attività di cassa e di riordino prodotti, nei reparti freschi apprende il mestiere e le logiche di allestimento. Imparerà a dare supporto alla clientela nel processo di acquisto.