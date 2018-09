Lavorare in Esselunga: candidature al Job Week dal 9 al 12 ottobre

editato in: da

Esselunga, ogni anno, organizza delle giornate di recruiting, i Job Days, in vista di nuove assunzioni nei vari punti vendita sparsi in Italia. In particolare, a Milano l’evento è già alla sua terza edizione: dal 9 al 12 ottobre saranno selezionati gli Allievi Carriera Direttiva di Negozio, un ruolo che prevede posizioni manageriali all’interno del punto vendita.

Per partecipare ai Job Days 2018 a Milano è necessario iscriversi sul sito di Esselunga alle selezioni in corso. Tuttavia, registrandosi e compilando il form non si ha subito la certezza di partecipare all’evento. Questo primo step prevede, infatti, una preselezione: solo coloro che saranno in linea con i requisiti saranno convocati tramite mail, nella quale sarà presente l’invito all’evento che contiene indicazioni sulla data, l’orario ed il luogo dell’evento.

La partecipazione ai Job Day di Milano, oltre al colloquio in sé, permette ai candidati di conoscere meglio l’azienda e di scoprire, nel dettaglio, maggiori informazioni riguardo alla posizione lavorativa offerta. Ognuna delle 4 giornate di recruiting prevede, infatti, un’iniziale presentazione della realtà aziendale e, successivamente, il colloquio individuale con gli addetti alle Risorse Umane.

I candidati che supereranno la selezione potranno iniziare il percorso di Allievo Carriera Direttiva di Negozio che prevede cinque fasi di crescita, le quali comprendono una formazione in aula e nel punto vendita che risulterà essenziale per acquisire le conoscenze e gli strumenti che un direttore deve avere, al fine di attuare un’efficace gestione dei reparti ed un coordinamento dei propri dipendenti.

Esselunga è un’azienda che, negli anni, ha investito molto sulle risorse umane, allo scopo di mantenere elevati i suoi livelli di efficienza: la formazione, il continuo aggiornamento, la valorizzazione dei propri talenti sono uno degli obiettivi fondamentali della catena di supermercati tra le più importanti in Italia. L’azienda può vantarsi di essere una tra le prime (e forse uniche) ad avere una Scuola dei Mestieri tramite la quale formare ogni specialista di ogni settore (non soltanto gli allievi alla carriera direttiva). Ogni formazione prevede, infatti, corsi teorici in aula ed altri pratici nel punto vendita, dove ogni “studente” viene affiancato da un “maestro del mestiere” che ha il compito di trasferire le proprie competenze e conoscenze al futuro dipendente.