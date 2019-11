Duemila euro a settimana per recensire appartamenti: come candidarsi

editato in: da

Magari non sarà proprio il lavoro dei sogni per tutti, ma quanto meno ci si avvicina moltissimo. HushHush, marketplace online per beni di lusso, cerca un professionista retribuito oltre 2.000 euro a settimana.

Il compito che sarà chiamato a svolgere, però, è piuttosto particolare. Ed è questo a rendere particolarmente appetibile questa offerta lavorativo. HushHush, infatti, cerca qualcuno che giri il mondo e recensisca appartamenti di lusso. Le valutazioni saranno poi pubblicate sul portale del marketplace britannico, in modo da offrire a possibili clienti non solo una descrizione accurata della location, ma anche un’opinione sullo stato della sistemazione, sullo stile e sulle facilities presenti al suo interno.

Nello specifico, la persona che verrà selezionata dovrà soggiornare per una settimana all’interno di una delle strutture di lusso in vendita su HushHush, “viverla” come se fosse la propria abitazione e, al termine del soggiorno, realizzare una recensione/descrizione della proprietà. Dovrà fornire un giudizio sulla località in cui si trova l’appartamento o la villa, descrivere lo stato della struttura, fornire dettagli sull’accessibilità, sullo stile e il comfort della sistemazione.

Al termine del soggiorno si dovrà realizzare una recensione di almeno 800 parole e inviarla entro 5 giorni dal ritorno a casa. Per ogni lavoro consegnato si verrà pagati 2.000 sterline (circa 2.200 euro), con spese di viaggio e soggiorno a carico del portale web.

Per candidarsi è necessario non avere commesso reati (fedina penale pulita, dunque), avere un passaporto valido ed esser pronti a partire in qualsiasi momento. Il “recensore di appartamenti di lusso”, infatti, è un lavoro che richiede abnegazione e qualche (piacevole) sacrificio: non appena ci sarà una nuova villa con piscina vista oceano da recensire, infatti, si dovrà esser pronti a fare la valigia e prendere il primo aereo disponibile. Inoltre, è necessario conoscere le lingue ed esser dotati di un buono stile di scrittura, attenzione per i dettagli e affidabilità.

Il processo di candidatura è piuttosto semplice: basterà aprire l’annuncio sul sito web di HushHush, inserire tutte le informazioni richieste e inviare il modulo. Più che consigliabile pensare a una buona risposta per la domanda “Perché credi che dovremmo assumerti come Property Tester”: dalla fantasia che dimostrerete, molto probabilmente, dipenderà il successo della vostra candidatura.