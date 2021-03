Dl Sostegni, doppia scadenza per il blocco dei licenziamenti

editato in: da

Nel decreto Sostegni il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha disegnato un doppio regime di tutela per i licenziamenti: fino al 30 giugno e fino al 31 ottobre, a secondo del settore di utilizzo della cassa Covid-19 in attesa del riordino della cig e di veri servizi per il lavoro.

In particolare, fino al prossimo 30 giugno il blocco resta generalizzato in quanto riguarda tutti i datori di lavoro. Dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021, invece, il divieto rimarrà solo per i settori destinatari dell’assegno ordinario e della cassa in deroga. Dal 1° luglio, invece, il “blocco” rimarrà per interi settori destinatari degli ammortizzatori sociali COVID-19 che si concretizzano nell’assegno ordinario e nella cassa in deroga.

Licenziamenti vietati in due blocchi

Il dl Sostegni ha previsto il blocco dei licenziamenti in due fasi distinte:

fino al 30 giugno 2021 il divieto dei licenziamenti riguarda tutte quelle aziende che beneficiano della Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria;

dal 1° luglio al 31 ottobre il blocco rimane per interi settori destinatari degli ammortizzatori sociali COVID-19 che si concretizzano nell’assegno ordinario e nella cassa in deroga.

Licenziamenti, cosa accadrà alle scadenze dei blocchi?

Il Sole 24 Ore ha chiesto a due giuslavoristi cosa potrebbe accadere alla scadenza di fine giugno (e fine ottobre) del divieto di licenziamento. Secondo i due esperti, a luglio sarà possibile un minimo incremento di licenziamenti individuali. In autunno potrebbero essere più consistenti quelli collettivi, ma molto dipenderà dall’andamento epidemiologico e dalla ripresa.

In tutti i casi, i tempi per i licenziamenti non saranno brevi, potranno variare da settimane a mesi a seconda delle dimensione dell’impresa, numero di lavoratori coinvolti, ragione del licenziamento e così via.

Licenziamenti non compresi nel blocco

Ci sono alcuni licenziamenti che non rientrano nel blocco. Vediamo quali sono: