Dirigenti Pa, rinnovo contratto: stipendio legato per il 30% ai risultati

Anche il contratto dei dirigenti pubblici si avvia verso il rinnovo dopo 8 anni di stop. Secondo le linee guida firmate dalla ministra della Pubblica amministrazione, Marianna Madia, verranno applicati aumenti progressivi alla quota che premia il merito. E verrà realizzato quanto già previsto dalla legge, ovvero che il trattamento accessorio collegato ai risultati valga almeno il 30% della retribuzione.

AUMENTO STIPENDIO – La retribuzione complessiva salirà del 3,48% per tutti i 156 mila dirigenti pubblii: la percentuale è in linea con quanto stabilito in manovra.

Lo scatto, stimato a regime (triennio 2016-2018), si applica sia alle voci fisse che a quelle variabili. Gli incrementi dovrebbero partire da 120 euro, facendo riferimento solo alla paga base.

NOVITA’ – Nelle linee guida è previsto anche che il dirigente pubblico a cui non è assegnato un ufficio deve comunque potere avere un compito. Serve una regolamentazione anche per chi si trova in quella zona grigia, che dovrebbe essere momentanea, di passaggio: obblighi ma anche tutele, visto che chi non ha un incarico è soggetto a una decurtazione della paga.

PIU’ TRASPARENZA – La direttiva prevede ancora più trasparenza nelle selezioni e nel conferimento degli incarichi, ancora cercando di legare il tutto alla valutazione. Tra le novità c’è anche la semplificazione della mobilità, affinché la dirigenza non sia parcellizzata. E la formazione diventa un diritto-obbligo, sul modello di quello che accade per i professionisti iscritti agli albi: anche i vertici dello Stato dovranno raccogliere crediti per l’aggiornamento.

