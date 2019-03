Di Maio vuole il salario minimo europeo

editato in: da

“L’Europa deve cambiare prima di tutto dandosi una ragione di esistere: rimettere al centro i lavoratori”. Lo ha dettoa Zagabria. Il vicepremier ha annunciato la proposta di un “, perché se non hai un salario minimo non sei più un lavoratore ma uno sfruttato”, ha rimarcato Di Maio.

Poi su Facebook ha scritto: “Oggi ho avuto il piacere di essere ospite degli amici croati di Živi zid e di Ivan Vilibor Sinčić, i nostri alleati per il gruppo che vuole riaccendere il sogno europeo. È stata un’occasione per incontrare nuovamente anche Pawel Kukiz, arrivato dalla Polonia, e Evangelos Tsiobanidis dalla Grecia. Una giornata piacevole e costruttiva, per continuare a lavorare sui temi in vista delle prossime elezioni europee, a partire dalla difesa dei diritti e della dignità dei lavoratori di tutta Europa stabilendo un salario minimo europeo”.

In collaborazione con Adnkronos