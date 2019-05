Di Maio, Flat Tax per ceto “medio” e senza aumento IVA

editato in: da

(Teleborsa) – Flat tax per il ceto “medio” non per i “ricchi”. Lo ha ribadito oggi il vicepremier Luigi Di Maio a “L’aria che tira” su La7. Scherzando, Di Maio ha affermato “per una volta non devo essere io a trovare le coperture, ma chi propone la flat tax” ed ha precisato che il Movimento “non permetterà mai di aumentare l’IVA per fare la flat tax perché è una presa in giro”.

Parlando del rinvio del decreto Famiglia, deciso dal Premier Conte, il leader del M5S ha affermato “si può approvare dopo le europee”.

Su Facebook, poi, Di Maio ha commentato i dati dell’INPS sui contratti di lavoro, che evidenziano una forte crescita di quelli stabili. “Mese dopo mese – ha affermato il Ministro del Lavoro – i dati sul mondo del lavoro mi rendono più orgoglioso di quanto stiamo facendo“.

Accennando alle critive mosse dall’opposizione, il leader pentastellato ha ribadito che “la stabilità del posto di lavoro è ancora un valore fondamentale da tutelare” e che solo con una posizione stabile si possono “arginare” due piaghe: la fuga di cervelli ed il calo della natalità.