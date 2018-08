Decreto dignità, 62mila assunzioni in più con l’estensione del bonus

editato in: da

“Con il #DecretoDignità ci saranno 62.400 assunzioni a tempo indeterminato in 2 anni, solo tra gli under35. Puntare sulla stabilità occupazionale premia lavoro e crescita. Anche l’Istat conferma che va invertita la rotta: il cambiamento fa bene al Paese!”. E’ quanto scrive su Fb il ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.

Il bonus è stato introdotto dal governo Gentiloni nell’ultima legge di Bilancio e prevede il dimezzamento dei contributi previdenziali da versare da parte dell’azienda fino ad un massimo di 2.655 euro per gli assunti a tempo indeterminato fino a 35 anni, scendendo poi a 29 anni per il 2019 e il 2020. L’emendamento ha invece esteso il beneficio per gli under 35 anche per il prossimo biennio.

ll calcolo, si legge nella relazione, si basa sul numero delle assunzioni con esonero dei primi 5 mesi di quest’anno nella fascia di età 30-35 anni (11.300 rapporti) integrato del 15%

“Dopo aver precarizzato il mercato del lavoro al punto da stabilire il record storico di contratti a termine in Italia, adesso i partiti di opposizione fanno la morale criticando il Decreto Dignità – dichiara Nunzia Catalfo, senatrice del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Lavoro di Palazzo Madama – Al contrario loro, il nostro obiettivo è quello di formare una generazione di persone con più diritti e tutele in modo che possano programmare il proprio futuro, costruire una famiglia, comprare una casa”.

“Lo faremo a cominciare proprio dal provvedimento in discussione alla Camera: la proroga al 2019 e 2020 dello sgravio contributivo per gli under 35, prevista nel Decreto, porterà a oltre 62mila assunzioni a tempo indeterminato nell’arco del biennio”, chiosa l’esponente M5S.

In collaborazione con Adnkronos

Leggi anche:

Decreto dignità alla Camera: le novità introdotte

Bonus Assunzioni per gli under 35: cosa c’è da sapere con il nuovo Decreto Dignità

Governo, la manovra d’autunno è già un banco di prova: servono 22 miliardi

Decreto dignità, niente rincari per colf e badanti

Decreto dignità: occorrerà la tessera sanitaria per usare le slot