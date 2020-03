Decreto Cura Italia, tutte le FAQ per lavoratori dipendenti e famiglie

editato in: da

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO

Sono un lavoratore, mi devo assentare dal lavoro per assistere mio figlio rimasto a casa dopo la chiusura delle scuole e dei servizi educativi. Ho diritto a un congedo speciale?

Sì. Nel decreto “Cura Italia” (qui lo potete trovare elencato punto per punto) è previsto un periodo di congedo di 15 giorni, indennizzato al 50% della retribuzione o di 1/365° del reddito, per i lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti alla gestione separata e gli autonomi iscritti all’INPS, con figli fino a 12 anni.

Il limite di età non si applica in presenza di figli con disabilità grave.

Entrambi i genitori hanno diritto al congedo speciale?

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Dal 5 marzo non esisteva ancora questo congedo speciale e ho usato i congedi parentali. Li posso recuperare di modo da non perderli?

Sì. I genitori che abbiano già usufruito dei periodi di congedo parentale durante questo periodo in cui la scuola era chiusa possono chiedere che i relativi periodi siano convertiti nel congedo speciale con diritto all’indennità.

————————–

BONUS BABY-SITTER

Oltre al congedo ci sono altre misure di sostegno?

In alternativa alla fruizione del congedo è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus baby-sitter nel limite massimo di 600 euro. Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

————————–

LEGGE 104

Devo assistere una persona con disabilità, c’è qualche modifica alla legge 104?

Sì. È prevista la possibilità di incrementare di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili per i mesi di marzo e aprile 2020, il numero dei giorni di permesso mensile retribuito previsto dalla cosiddetta legge 104.

————————–

SMART WORKING E LAVORO AGILE

È prevista una precedenza al lavoro agile per alcune categorie di lavoratori?

Sì. I lavoratori disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Inoltre, ai lavoratori affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento di smart working (qui alcuni consigli su come farlo senza stress).

Sono stato costretto a cessare o ridurre il mio lavoro a causa del Covid-19. Ho diritto a misure speciali di sostegno?

Sì. Sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi, inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, viene istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento di un’indennità. Le modalità di attribuzione saranno determinate da un decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali.

Se il mio datore di lavoro non chiude l’azienda e devo continuare a lavorare in sede ho diritto a un’indennità per il rischio epidemiologico che corro?

Sì. Il Decreto prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40mila euro, che durante il periodo di emergenza sanitaria continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. L’importo deve essere ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo. Il premio non concorre alla formazione del reddito. Il datore di lavoro, in via automatica, riconosce il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile.

————————

SOSPENSIONE MUTUO

Sono in difficoltà economica, posso richiedere la sospensione delle rate del mutuo?

Sì. Già con il decreto 9 marzo 2020 il Governo ha stabilito la possibilità di presentare domanda di sospensione del pagamento delle rate di mutuo a coloro che hanno subito la sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni a causa dell’emergenza Coronavirus. Con il Cura Italia, ha poi deciso, per la durata di 9 mesi:

l’ammissione al Fondo anche per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver perso più del 33% di fatturato dell’ultimo trimestre 2019, a causa dell’emergenza Coronavirus. La perdita in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o in un minor lasso di tempo;

l’accesso al Fondo senza presentazione dell’ISEE per un periodo di 9 mesi;

il pagamento, da parte del Fondo, degli interessi compensativi nella misura del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Il pagamento può essere richiesto dal mutuatario in caso di mutui, erogati da intermediari bancari/finanziari. La richiesta va presentata dal mutuarono all’intermediario.

————————

CONTRIBUTI INPS COLF

Ho diritto a posticipare il versamento dei contributi Inps alla mia colf?

Sì. Con il Decreto viene rinviato il pagamento dei contributi Inps per il lavoro domestico (le collaboratrici familiari, colf). Il pagamento dei contributi Inps in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio infatti potranno essere pagati dopo il 10 giugno, al netto di sanzioni e interessi.