Esperti di cybersecurity: 1.000 borse di studio per specializzarsi in una figura professionale molto richiesta

La soluzione immediata a figure professionali che scarseggiano è la formazione.

Ed è quello che ha fatto la multinazionale Cisco di fronte alla carenza di professionisti nel campo della cybersecurity. Può suonare strano, eppure ci sono imprese che fanno fatica a trovare determinate figure professionali. Solo qualche mese fa, l’Istat rilevava un tasso di disoccupazione giovanile pari al 32,6%: un dato non molto incoraggiante, ma specchio della crisi e dell’inefficienza del mercato del lavoro italiano.

E se per ricoprire alcune posizioni lavorative, la domanda supera di gran lunga l’offerta, è pur vero che per altre figure professionali la situazione profilata è nettamente differente. È il caso degli esperti in cybersecurity, pochi e fortemente ricercati da sempre più aziende. La trasformazione digitale richiede un numero elevato di professionisti in grado di garantire la sicurezza informatica e in questo senso, le imprese si stanno muovendo andando alla ricerca di personale con una qualifica specifica. Intelligenza artificiale, banche dati, cloud sono sottoposte a un continuo sviluppo e stando alle stime, entro il 2019 serviranno 2 milioni di esperti in questo settore.

Il gap di professionisti in cybersecurity è stato avvertito dalle imprese e proprio per questo, Cisco – specializzata nella fornitura di apparati di networking – ha messo a disposizione 1.000 borse di studio. I vincitori avranno la possibilità di frequentare gratuitamente un corso più avanzato Cybersecurity Essentials, oltre a prendere parte a webinar tenuti da esperti del settore e a partecipare a laboratori a fine percorso realizzati con i partner di Cisco Networking Academy.

Al termine del percorso di formazione, che si terrà tra gennaio e giugno 2019, i partecipanti riceveranno un certificato di partecipazione e potranno entrare in contatto con aziende del settore, oltre a far parte di una community Cisco dove confrontarsi e generare nuovi contatti.

La selezione per le 1.000 borse di studio è rivolta a tutti i giovani con i seguenti requisiti:

residenza in Italia;

età compresa tra i 18 e i 35 anni;

titolo di studio di scuola superiore o universitario;

buona conoscenza della lingua inglese;

essere senza impiego al momento della domanda o essere impiegati da meno di 2 anni.

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti candidati hanno tempo fino al 15 dicembre 2018 per completare il corso Intro to Cybersecurity e per inviare il proprio Cv.