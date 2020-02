Crisi Air Italy, futuro incerto: esplode protesta dei lavoratori

Non c’èper ilDopo la lungache ancora non ha visto la fine, tocca ala compagnia sarda con base a Malpensa messa in liquidazione lo scorso

Giornata tesa ieri in occasione del tavolo al MIT con il Ministro dei Trasporti Paola De Micheli, alla presenza di sindacati, Regione Sardegna e Regione Lombardia. Nessun passo indietro sulla liquidazione se non la possibilità di rallentare la procedura per permettere al Governo di mettere in campo le misure necessarie.

NORMA AD HOC PER SOSTEGNO REDDITO LAVORATORI – “Abbiamo avuto conferma che la proprietà di Air Italy non ha intenzione modificare la procedura di liquidazione”, avrebbe riferito il Ministro. “Questo non significa che il Governo non abbia provato a immaginare alternativa al loro no”, ha detto la De Micheli precisando che il Governo sta mettendo a punto una norma ad hoc per il sostegno al reddito dei lavoratori di Air Italy.

LAVORATORI, ESPLODE LA PROTESTA- Quando è trapelata la notizia della conferma della liquidazione , i dipendenti Air Italy che ieri in presidio sotto al ministero dei Trasporti hanno invaso la strada, boccando per diverso tempo il traffico lungo via Nomentana.

1200 a rischio – 550 solo in Sardegna. Di questi, 200 circa lavorano per Meridiana Maintenance negli hangar dell’aeroporto di Olbia dove viene effettuata la manutenzione degli aerei. Un altro centinaio sono amministrativi impiegati nella palazzina della compagnia aerea, sempre a Olbia. Altri 120 sono impegnati nel call center e si tratta in gran parte di giovani donne. Il resto è rappresentato da personale di cabina e piloti. Ma c’è una considerazione di fondo tutt’altro che secondaria: se per tecnici e, soprattutto, piloti è più semplice trovare un nuovo impiego, discorso diverso, purtroppo, per impiegati e lavoratrici del call center.