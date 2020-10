Coronavirus, cresce la paura: 8 italiani su 10 si sentono più fragili

editato in: da

Non che prima dell’esplosione della pandemia le cose andassero bene. Certo è che da qualche mese a queste parte, sono decisamente peggiorate. In un quadro generale già incerto e compromesso, ci mancava il coronavirus a mettere i bastoni tra le ruote a una ripresa già in affanno, specie dalle nostre parti.

E’ un’Italia divisa sostanzialmente a metà nelle previsioni sull’eventualità di future restrizioni a causa del Covid-19 e che, rispetto ad un anno fa, percepisce una maggiore fragilità complessiva riferita, con punte particolarmente elevate, alle prospettive future e al senso di comunità, con forti preoccupazioni per la situazione economica e l’occupazione.

Queste le principali indicazioni che emergono dai risultati di un sondaggio condotto nell’ambito dell’Osservatorio Coronavirus nato dalla collaborazione tra Swg e Area Studi Legacoop per testare opinioni e percezioni della popolazione di fronte ai problemi determinati dal Covid-19.

Con la risalita dei contagi registrata dopo la decrescita estiva, il 46% degli italiani ritiene che non serviranno ulteriori limitazioni, mentre il 40% teme che il Governo potrebbe ricorrere ad un nuovo lockdown (il 47% nel ceto popolare).

La percezione di maggiore fragilità complessiva del nostro paese viene espressa da quasi otto italiani su dieci (per l’esattezza il 78%) e con un’incidenza maggiore nei ceti medio basso (83%) e popolare (81%). Una percezione che investe molti aspetti della vita dei cittadini, ma con gradazioni diverse. Ai primi posti si collocano le prospettive future (la percezione di fragilità si attesta al 64%, ma sale al 68% nel ceto medio basso) e il senso di comunità (53%, ma 65% nel ceto popolare), seguite, con il 51%, dalla propensione a fare acquisti (il 61% nel ceto medio-basso) e dalla situazione psicologica. Tengono maggiormente la salute e la famiglia, che chiudono la classifica rispettivamente con il 40% e il 34%.

Agli intervistati che hanno espresso una percezione di maggiore fragilita‘ e’ stato poi chiesto (con la possibilita’ di due risposte) di indicare quali eventi negativi potrebbero investire il nostro Paese nei prossimi mesi. Il 67% ha indicato la crisi economica, il 49% una maggiore disoccupazione. Seguono, con uno scarto notevole, le preoccupazione per forti tensioni sociali (23%) e per una crisi sanitaria (21%).