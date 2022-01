Congedo parentale Covid prorogato al 31 marzo: come fare domanda

È stato esteso a fine marzo il congedo parentale per cause legate al Covid (quarantena o malattia dei figli o sospensioni dell’attività didattica in presenza). L’Inps ha reso operativa la proroga, contestuale allo stato di emergenza e ha fornito le istruzioni per fare domanda.

Sono interessati tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi iscritti alla Gestione separata e alle Gestioni speciali Inps.

Congedo parentale Covid, chi può richiederlo

Il congedo parentale Covid è riconosciuto:

ai lavoratori iscritti alla Gestione separata con una indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato con lo stesso calcolo utilizzato per l’indennità di maternità;

ai lavoratori autonomi con una indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge (per il 2021 pari a 48,98 euro) e relazionata in base alla tipologia di lavoro svolto.

Il congedo può essere usufruito sia in modalità giornaliera che oraria, ma comunque i due genitori non potranno beneficiarne negli stessi giorni, fatta eccezione per i figli affetti da disabilità grave.

Congedo parentale Covid, come viene pagato

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Congedo non retribuito per i genitori con figli da 14 a 16 anni

Sempre in continuità con i decreti precedenti si prevede anche la possibilità di astensione dal lavoro non retribuita, e senza contribuzione figurativa ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, per i lavoratori con figli da 14 a 16 anni.

Le relative domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’Inps.

Congedo parentale Covid, come fare domanda

La domanda per fruire del congedo parentale Covid deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

tramite il portale web dell’Istituto nell’ambito dei servizi “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, con SPID di secondo livello, Carta di identità elettronica o Carta Nazionale dei Servizi;

tramite il Contact center integrato;

chiamando il numero verde 803.164;

tramite gli Istituti di Patronato.

Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di Congedo parentale Covid-19 dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare. Pertanto, nel caso in cui il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di “Congedo parentale SARS CoV-2” sia a cavallo tra due o più mesi, dovranno essere presentate due o più domande.