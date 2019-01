Congedo di paternità: Ue fissa almeno 10 giorni obbligatori

editato in: da

Consiglio e Parlamento europeo hanno trovato un’intesa per introdurre. Tra le novità: almeno 10 giorni di congedo di paternità retribuito in occasione della nascita;nei primi anni di vita dei figli, dei quali due mesi non trasferibili tra i genitori (retribuiti);di permesso per prendersi cura di persone malate o anziane che vivono nello stesso nucleo familiare e possibilità di richiedere modalità di lavoro flessibili.Le misure intendono “aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e rafforzare il ruolo di un padre o di un secondo genitore equivalente nella famiglia”.

I TEMPI – La direttiva, dopo il voto della plenaria atteso nei prossimi mesi e il successivo ok definitivo del Consiglio, entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A quel punto i Paesi avranno tre anni per recepire le misure sul congedo di maternità e cinque per quelle sul congedo parentale.

LA RETRIBUZIONE – Il congedo di paternità deve essere pagato non meno di un congedo malattia. La retribuzione del congedo parentale – decisa da ogni singolo Stato membro – dovrebbe consentire un tenore di vita dignitoso, perché, considerando la differenza di salario tra uomo e donna, l’assenza dell’uomo potrebbe causare maggiori problemi alle famiglie (a livello di reddito). Nel considerare le richieste di modalità di lavoro flessibili, inoltre, i datori di lavoro potranno prendere in considerazione non solo le proprie risorse e capacità operative, ma anche le esigenze specifiche di un genitore di bambini con disabilità e malattia a lungo termine o di genitori single.