Congedo di paternità, si cambia: “In manovra fino ad almeno 10 giorni”

Aumento del congedo di paternità fino ad almeno 10 giorni, bonus nascita e assegno unico come contributo economico alle famiglie per ciascun figlio dalla nascita all’età adulta, riduzione delle rette degli asili nido (fino alla gratuità).

Sono le misure annunciate dal ministro delle Pari Opportunità, la famiglia e le disabilità, Elena Bonetti, che potrebbero essere inserite nella prossima manovra. Bonetti non ha aggiunto altro perché, come spiega: “Stiamo lavorando e non posso al momento dire altro”, parlando con i giornalisti a Terrasini (Palermo), nella seconda giornata della scuola di formazione per i giovani organizzata da Davide Faraone.

Però ha assicurato: “Bisogna rinnovare il congedo di paternità obbligatorio. Ci auguriamo che entri in misura di bilancio. Ci auguriamo che si possa arrivare a una decina di giorni. Peraltro è una richiesta che arriva anche dalla commissione europea. E il mio auspicio è che si possano calibrare le cose”.

Con l’aumento a 10 giorni si tratterebbe di un raddoppio: attualmente, infatti, sono previsti solo 5 giorni di congedo obbligatorio entro il quinto mese di vita del bambino, cui è assicurato il cento per cento della retribuzione, così come previsto dalla legge di Bilancio del 2019. Inizialmente erano addirittura due.

Nel pacchetto delle misure per la famiglia sono previsti anche un assegno unico come contributo economico per ciascun figlio dalla nascita all’età adulta e un bonus nascita. Si lavora anche alla riduzione o il rendere gratuita la retta per gli asili nido, con un sostegno ai territori per aumentare gli asili perché in alcune regioni sono al di sotto dell’8% di copertura.