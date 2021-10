Congedo di paternità esteso da 10 giorni a 3 mesi: le novità del Family act

La ministra Elena Bonetti ha annunciato delle novità importanti sul congedo di paternità . Il periodo di astensione dal lavoro diventerà più lungo per chi diventa papà, adotta oppure ottiene in affidamento un bambino: dagli attuali 10 giorni si arriverà a tre mesi , per favorire la parità di genere e riequilibrare i carichi di cura nelle famiglie.

Congedo di paternità esteso a 3 mesi, l'annuncio

Nell’emendamento sul congedo di paternità del ddl Family Act è inserita per i padri la possibilità di stare a casa con il bambino fino a tre mesi.



“Il governo si è già impegnato e continuerà a impegnarsi per garantire il congedo di paternità obbligatorio oltre i dieci giorni previsti – ha dichiarato la ministra– nel Family Act si prevede fino a tre mesi di congedo di paternità con un aumento graduale, ma l’importante è parificare la responsabilità maschile a quella femminile”.

“Nel Family Act, che attende l’ultimo voto alla Camera e poi passerà al Senato”, ha detto ancora Bonetti, “è prevista la riforma complessiva dei congedi parentali. L’Italia ha messo al centro dell’attenzione il tema in tutto il G20. È un momento di grande opportunità e di grande responsabilità, il governo è primariamente impegnato nel mettere al centro la parità di genere”.

Congedo di paternità, la situazione attuale

Il congedo parentale per il padre è un permesso retribuito di astensione dal lavoro rivolto a lavoratori dipendenti e concesso in occasione della nascita, dell’adozione o dell’affidamento di un bambino.

In caso di nascita, affidamento o adozione, avvenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, al padre lavoratore dipendente spettano 10 giorni di congedo obbligatorio, a cui si aggiunge un ulteriore giorno di congedo facoltativo. Quest’ultimo è utilizzabile dal padre nel caso in cui la madre lavoratrice rinunci ad un giorno del proprio congedo di maternità.

Il padre che intende avvalersi dell’agevolazione può usufruirne entro e non oltre i primi 5 mesi di vita del bambino. Per i papà adottivi o affidatari i 5 mesi sono calcolati a partire dalla data di arrivo del minore in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione o affidamento nazionale o internazionale). I giorni di congedo spettanti al papà possono essere utilizzati sia in modalità consecutiva che in maniera non continuativa.

Ogni giorno di congedo parentale per i padri è retribuito al 100%.