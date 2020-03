Concorso Scuola per 25mila docenti, il bando entro aprile

editato in: da

Organico in rafforzamento nel comparto scuola, con un bando in arrivo per 25mila nuovi posti.

Grazie al via libera della Funzione Pubblica, si legge sul sito delle piccole-medie imprese pmi.it – il MIUR può procedere con la selezione che si aggiunge al concorso straordinario per altri 25mila posti comuni e di sostegno. L’obiettivo è quello di rafforzare gli organici, un’esigenza improrogabile e auspicata da tempo.

“L’Italia va avanti – ha commentato il Ministro Fabiana Dadone – e prende via via corpo la grande stagione di reclutamento nella PA che abbiamo lanciato dopo anni di austerity e tagli al personale”.

Stando a quanto stabilito dal decreto Milleproroghe, il bando dovrà essere pubblicato entro il 30 aprile 2020 e potranno accedere coloro che sono in possesso di specifici titoli: