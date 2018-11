Concorso Polizia di Stato: bando per 654 allievi agenti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un bando per selezionare 654 Allievi Agenti Polizia di Stato, indetto dal Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il concorso è aperto solo a volontari VFP1/VFP4 in servizio o in congedo e i candidati al concorso che saranno idonei dovranno successivamente frequentare un corso di formazione.

PROFILI RICERCATI – I 654 candidati se in servizio devono aver svolto almeno 6 mesi in tale stato alla data di scadenza di presentazione della domanda (10 dicembre 2018). Di questi, 458 posti sono riservati VFP1 (Volontari in ferma prefissata di un anno) e in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di stato. Mentre gli altri 196 posti sono destinati a chi, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono in congedo al termine della ferma annuale come VFP1, oppure sono volontari in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato.