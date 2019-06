Concorso navigator, prove concluse: due candidati per ogni posto

editato in: da

Sono 5.960 gli idonei vincitori del concorso per assumere i 3mila navigator, incaricati di guidare i beneficiari del reddito ci cittadinanza almeno per i prossimi due anni nel percorso di reinserimento lavorativo.

Al concorso si è presentato solo un candidato su tre: si sono registrati 19.582 partecipanti, su 53.907, cioè il 36,33%, secondo quanto comunicato da Anpal Servizi.

“Percentuale migliore delle aspettative – sottolinea una nota di Anpal Servizi – visto che sia la società incaricata della selezione che Fiera di Roma registrano generalmente tassi di partecipazione intorno al 30% per questo genere di concorsi”. Anpal Servizi comunicherà nei prossimi giorni i dettagli sui vincitori in ambito provinciale.

La tre giorni di prove selettive indetta da Anpal Servizi per individuare i 2.980 profili idonei a supportare i centri per l’impiego di tutta Italia nelle attività previste dal Reddito di cittadinanza, ha visto la partecipazione in prevalenza di donne, trenta-quarantenni, con laurea per lo più in materie umanistiche (giurisprudenza, psicologia) che hanno risposto a quesiti che andavano dalla conoscenza del reddito di cittadinanza e delle materie riguardanti il mercato del lavoro, alla cultura generale, marketing, economia aziendale.