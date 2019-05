Concorso navigator, 3.000 posti. Scadenza domande l’8 maggio

editato in: da

Scade domani, 8 maggio 2019 alle ore 12, il termine ultimo per l’invio delle domande di partecipazione al concorso navigator. I candidati al posto per il quale sono previsti 30.938 euro lordi l’anno (compresi 300 euro al mese di rimborso spese) dovranno presentare la domanda online sul sito selezionenavigator.anpalservizi.it.

Al momento della compilazione della domanda è richiesto di indicare la Provincia per la quale si vuole concorrere. L’incarico di collaborazione avrà durata fino al 30 aprile 2021. Saranno ammessi alla selezione al massimo 20 candidati per ogni posizione su base provinciale “in ragione del miglior voto di laurea”. La prova che dovranno affrontare gli aspiranti navigator consiste in un test con domanda a risposta multipla costituito da 100 domande alle quali rispondere in 100 minuti.

I POSTI DISPONIBILI – I posti messi a bando sono 2.980 così ripartiti:

Abruzzo Tot. 54

Basilicata Tot. 31

Calabria Tot. 170

Campania Tot. 471

Emilia Romagna Tot. 165

Friuli Venezia Giulia Tot. 46

Lazio Tot. 273

Liguria Tot. 66

Lombardia Tot. 329

Marche Tot. 55

Molise Tot. 13

Piemonte Tot. 176

Puglia Tot. 248

Sardegna Tot. 121

Sicilia Tot. 429

Toscana Tot. 152

Umbria Tot. 33

Val D’aosta Tot. 6

Veneto Tot. 142

I 20 posti rimanenti sono destinati al Trentino Alto Adige con una procedura separata.

GRADUATORIE E PUNTEGGIO – I candidati che supereranno la prova selettiva del concorso navigator verranno inseriti nella graduatoria di merito stilata su base provinciale. Sono considerati vincitori i primi in graduatoria in relazione al punteggio ottenuto nella prova e ai posti disponibili per Provincia.

In base alla Provincia selezionata in fase di compilazione della domanda, quindi, i risultati potrebbero variare notevolmente: la scelta può incidere sulla possibilità di avere il posto. In caso di parità saranno selezionati i candidati con il miglior voto di laurea e, con ulteriore equivalenza, di età più giovane. Invece i candidati idonei non vincitori, ovvero coloro che abbiano conseguito un punteggio di almeno 60/100 ma non siano risultati tra i primi della graduatoria della provincia per la quale si sono candidati, potrebbero essere chiamati a coprire posizioni nei Centri per l’Impiego delle province limitrofe per i prossimi 24 mesi.

Entro 7 giorni dalla conclusione dell’ultima sessione d’esame verranno pubblicate le graduatorie provinciali.