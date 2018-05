Concorso infermieri: si presentano quasi tremila candidati per cinque posti

editato in: da

Assalto annunciato al concorso per infermieri a Torino. Da ogni parte d’Italia sono arrivati quasi tremila candidati, per lo più giovani appena laureati in infermieristica, per soli 5 posti.

Le domande d’ammissione pervenute sull’apposito portale sono state 2839″, ha fatto sapere l’ospedale Humanitas Gradenigo di Torino che ha fissato la prova di preselezione al PalaAlpitour.

“L’assunzione dei nuovi infermieri rappresenta – aggiunge Humanitas Gradenigo in una nota – un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita che negli ultimi due anni ha visto l’Ospedale dotarsi di nuove specialità cliniche, aggiornare la propria dotazione tecnologica e ampliare l’intera area di Emergenza e urgenza attraverso il nuovo servizio di Terapia intensiva e la nuova collocazione della OBI (Osservazione breve intensiva) che ha raddoppiato lo spazio a disposizione del Pronto soccorso”. Era dal 2010 che l’ospedale torinese non bandiva un concorso pubblico per infermieri e anche allora i posti a disposizione furono cinque.

Leggi anche:

Quali sono i concorsi per infermiere ancora aperti

Concorso carabinieri, nuovo bando per 2mila posti

Concorso pubblico, nuove regole per diventare dipendenti statali