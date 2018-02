Concorso dirigenti scolastici, domani 27 febbraio pubblicazione date a prova preselettiva

(Teleborsa) – In ansia oltre 35 mila partecipanti al concorso per dirigenti scolastici che si contenderanno i 2.416 posti da assegnare dopo lo svolgimento del corso di formazione nazionale a cui prenderanno parte 2.900 candidati selezionati.

Il sindacato della scuola Anief ricorda che l’illegittimità del bando di concorso e la violazione della Direttiva UE è palese: risulta, infatti, non corretto nella parte in cui esclude a priori dalla selezione nazionale tutti i docenti neo-immessi in ruolo o che in precedenza non hanno superato l’anno di prova per vari motivi. Inoltre, secondo il giovane sindacato della scuola risulta illegittima l’estromissione dalle prove preselettive dei docenti precari. Diversi ricorrenti, comunque, hanno già avuto il via libera: per gli altri si attende la decisione dei giudici a breve, ma considerando i tanti precedenti favorevoli, l’Anief rimane ottimista.

Marcello Pacifico, Presidente Anief spiega: “Le ultime pronunce che giungono dai tribunali, seppure non definitive, sono comunque confortanti. Anche perché si sommano al decreto di ammissione di altri precari, ammessi con urgenza alle prove preselettive del nuovo concorso 2018. Il primo parere dei giudice, tra l’altro, è coerente con una sentenza emanata dallo stesso Tribunale amministrativo relativa al precedente concorso che ha consentito la partecipazione a centinaia di docenti con cinque anni di servizio svolti esclusivamente a tempo determinato, con alcuni di quei ricorrenti diventati poi anche dirigenti dopo essere risultati idonei al termine delle prove svolte. Senza dimenticare la sentenza del Consiglio di Stato, ottenuta sempre dall’Anief, che ha cassato altre centinaia di esclusioni illegittime operate dal MIUR“.