Concorso Carabinieri, bando per l’assunzione di 3.700 Allievi

È in Gazzetta ufficiale il bando di concorso per l’assunzione di 3.700 Allievi Carabinieri. Si tratta di un concorso aperto a tutti: possono partecipare sia militari che civili, sebbene in quota minoritaria rispetto ai posti messi a disposizione. Il 70% dei posti è infatti riservato a militari in servizio o congedati come VFP1 e VFP4; il 30% per civili in possesso dei requisiti previsti dal bando.

REQUISITI – Per candidarsi al concorso è necessario il possesso dei requisiti generali di partecipazione alle selezioni pubbliche, come:

maggiore età;

cittadinanza italiana o in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, in Paesi Terzi con regolare permesso di soggiorno di lungo periodo oppure titolarità dello status di rifugiato (previa verifica della conoscenza della lingua italiana);

godimento dei diritti civili e politici;

non essere esclusi dall’elettorato politico attivo oppure destituiti, dispensati o licenziati da una pubblica amministrazione;

non aver riportato condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano l’instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego;

idoneità fisica all’impiego;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 1985.

Nel bando sono indicati anche requisiti più specifici che variano a seconda del procedimento per cui si concorre. Per militari e congedati:

età inferiore a 28 anni (non compiuti);

licenza media.

Per civili:

età inferiore a 26 anni (non compiuti);

diploma di maturità.

PROVE DI SELEZIONE – Ci saranno una prova scritta e una pratica: la prova scritta con 100 quesiti a risposta multipla di logica e cultura generale; la prova pratica, consistente in un accertamento sanitario e attitudinale per l’ottenimento dell’idoneità fisica. I candidati che avranno ottenuto l’idoneità fisica all’impiego saranno inseriti in una graduatoria di merito stilata in base ai risultati della prova scritta e dei titoli posseduti.