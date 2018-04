Concorso Agenzia delle Entrate, bando per 650 posti

editato in: da

L’Agenzia delle Entrate cerca personale in tutta Italia. In particolare, sono 4 i bandi di concorso per assumere 650 dipendenti a tempo indeterminato, con diversi curriculum e competenze a seconda della mansione da svolgere. Le domande dovranno essere inviate entro le 23.59 del 17 maggio 2018.

Questi i posti nel dettaglio:

510 funzionari per attività amministrativo-tributaria;

118 funzionari tecnici;

2 unità da destinare agli uffici della Dr Valle d’Aosta;

20 esperti in analisi statistico-economiche-

REQUISITI – Per partecipare i candidati dovranno essere in possesso di:

laurea o diploma di laurea,

cittadinanza italiana;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego.

La tipologia di laurea richiesta cambia a seconda del bando di concorso. Per coloro che sono interessati al concorso per 510 funzionari per attività amministrativo-tributario, è richiesto il possesso di una laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio oppure qualsiasi altra tipologia di laurea di I livello, denominati (L).

Coloro che sono interessati al concorso per 118 funzionari e 2 funzionari tecnico, è richiesto il possesso di una laurea triennale in ingegneria o architettura o una laurea specialistica o laurea magistrale equiparate.

Infine, i candidati che sono interessati al concorso 20 funzionari esperti nelle analisi statistico-economiche dell’Agenzia delle Entrate, è richiesto il possesso della laurea triennale oppure magistrale in economia e commercio, statistica, matematica e fisica.

COME FARE DOMANDA – I candidati dovranno compilare e inviare la domanda di partecipazione solo per via telematica su http://www.510trib.it entro e non oltre le 23.59 del 17 maggio 2018. I candidati devono indicare nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione, una sola sede, fra quelle elencate nel punto 1.1 del bando, per la quale intendono concorrere.

PROVE D’ESAME – I 4 bandi annunciati dall’Agenzia delle Entrate prevedono le seguenti prove d’esame:

prova attitudinale;

prova tecnico-professionale;

tirocinio teorico-pratico.

Entrambe le prove scritte consistono in un questionario a risposta multipla e mirano ad accertare il possesso delle attitudini e delle capacità da parte del candidato a svolgere la propria mansione. Inoltre, i candidati che non si presenteranno alla prima prova scritta, saranno considerati rinunciatari del concorso. Infine, le sedi e il giorno dello svolgimento della prova attitudinale saranno pubblicati sul sito web dell’Agenzia delle Entrate il giorno 5 giugno 2018.

Leggi anche:

Lavorare al Ministero dell’Economia e delle Finanze: concorso per 400 funzionari

Concorso Miur per 253 funzionari, prorogata la scadenza delle domande