Pa, concorso 2.800 assunzioni al Sud: il bando, i profili, come partecipare

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per l’assunzione a tempo determinato di 2.800 laureati e tecnici da inserire nelle pubbliche amministrazioni del Sud.

Si tratta della prima sperimentazione selezioni fast track senza carta e penna nella Pubblica amministrazione, per consentire le assunzioni entro agosto 2021. La scadenza per le domande è il 21 aprile, i vincitori saranno assunti con contratto a tempo determinato per un massimo di 36 mesi.



“Abbiamo stabilito un cronoprogramma serrato” ha detto il ministro della Pa, Renato Brunetta. “100 giorni dalla pubblicazione del bando all’assunzione” e prove “in piena sicurezza”. Per partecipare al concorso è obbligatoria la mascherina Ffp2, è richiesto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti la prova (anche per i vaccinati) e sono previsti orari scaglionati per evitare assembramenti (qui tutte le regole per la sicurezza nei nuovi concorsi).

Concorso per 2800 assunzioni al Sud, pubblicato il bando

Il bando per l’assunzione di 2800 tecnici promosso dal ministro per il Sud, ministero dell’Economia e Dipartimento della funzione pubblica è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Concorsi n. 27 del 6 aprile 2021. L’obiettivo è potenziare le strutture degli enti locali dai Comuni alle Regioni nel Mezzogiorno con figure di formazione specialistica medio-alta, finalizzata soprattutto a realizzare i progetti del Recovery plan.

Si tratta del “Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaottocento unità di personale non dirigenziale di Area III – F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia”.

Concorso 2.800 assunzioni al Sud, i profili richiesti

I profili richiesti sono i seguenti:

Ingegneria: 1412 funzionari esperti tecnici (Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti:

tecnici (Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti: Gestione rendicontazione e controllo : 918 Funzionari esperti in gestione, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione;

in gestione, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione; Innovazione sociale : 177 Funzionari esperti in progettazione e animazione territoriale (Codice FP/COE) con competenza in ambito di supporto alla progettazione e gestione di percorsi di animazione e innovazione sociale fondati sulla raccolta dei fabbisogni del territorio e la definizione e attuazione di progetti/servizi per la cittadinanza;

in progettazione e animazione territoriale (Codice FP/COE) con competenza in ambito di supporto alla progettazione e gestione di percorsi di animazione e innovazione sociale fondati sulla raccolta dei fabbisogni del territorio e la definizione e attuazione di progetti/servizi per la cittadinanza; Amministrazione e area giuridica: 169 esperti amministrativo giuridici (Codice FA/COE) con competenza in ambito di supporto alla stesura ed espletamento delle procedure di gara ovvero degli avvisi pubblici nonché della successiva fase di stipula, esecuzione, attuazione, gestione, verifica e controllo degli accordi negoziali;

(Codice FA/COE) con competenza in ambito di supporto alla stesura ed espletamento delle procedure di gara ovvero degli avvisi pubblici nonché della successiva fase di stipula, esecuzione, attuazione, gestione, verifica e controllo degli accordi negoziali; Process data analysis : 124 esperti analisti informatici (Codice FI/COE) con competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni. Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati. Definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per l’acquisizione e scambio di dati.

Concorso 2.800 assunzioni al Sud, i requisiti

Sono accettate tutte le lauree, e andranno poi documentati ulteriori titoli accademici o professionali specialistici. Sono richiesti inoltre i consueti requisiti generali minimi per tutti i concorsi per la Pubblica amministrazione:

cittadinanza italiana o dei paesi UE o essere in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo o status di rifugiato

maggiore età;

godimento dei diritti politici;

non avere riportato condanne penali.

Concorso 2.800 assunzioni al Sud, le Regioni e gli Enti interessati

Le assunzioni saranno effettuate in diversi livelli di amministrazioni, in particolare:

107 posti nelle Amministrazioni delle 8 Regioni del Sud: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria , Sicilia, Sardegna;

76 posti per le Province;

35 posti per le 7 Città metropolitane;

364 posti per i Comuni capoluogo;

160 posti per i Comuni delle aree interne;

155 posti per i Comuni con più di 50.000 abitanti;

146 posti per i Comuni medi;

943 per i Comuni più piccoli

757 posti per le Aggregazioni di Comuni;

57 posti presso altri Enti coinvolti nel processo di progettazione del PNRR.

Concorso 2.800 assunzioni al Sud, come partecipare

Per 15 giorni, fino al 21 aprile, si possono inviare le domande esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “Step-One 2019”. Per l’accesso servono le credenziali Spid.

Nella piattaforma digitale avverrà una selezione automatica in base ai titoli inseriti in due schede: una contenente le esperienze lavorative e l’altra in cui si attesta il possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso. Una prima graduatoria di circa 8.400 candidati idonei sulla base dei titoli, secondo i criteri previsti dal bando, sarà pronta per maggio, mentre la prova scritta in modalità telematica, differenziata per i cinque profili, si svolgerà nel mese di giugno. Le procedure dovranno concludersi entro 100 giorni dal bando, dunque entro il mese di luglio, con la pubblicazione delle graduatorie di vincitori e idonei e l’avvio delle procedure di assunzione.