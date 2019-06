Concorsi pubblici: via a 7mila assunzioni tra Polizia e Carabinieri

editato in: da

Al via il piano per l’assunzione di 7.278 tra poliziotti e carabinieri entro il 2023. Le assunzioni fanno parte del piano di potenziamento voluto dal Governo per far fronte al turn over, ma anche per rafforzare questure, commissariati e comandi.

In particolare, il Viminale vuole assumere 2.988 poliziotti entro aprile 2020, altri 1.515 entro dicembre dello stesso anno. È stata inoltre già autorizzata l’assunzione di 2.155 Carabinieri, mentre entro il 2023 saranno banditi concorsi per assunzione straordinaria di altre 2.135 unità.

I 2.988 nuovi agenti di Polizia saranno così divisi:

483 agenti entro luglio 2019;

654 entro fine anno; 1.851 entro aprile 2020.

Di questi 2.094 unità sono destinate alle questure, 539 alle specialità, 149 alle frontiere, i restanti saranno utilizzati in altri compiti d’istituto.

CONCORSO POLIZIA DI STATO – Il 4 giugno è stato pubblicato il bando per l’assunzione di 1.515 allievi agenti che saranno operativi entro fine 2020. Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il 4 luglio 2019, tramite la procedura telematica attivata all’indirizzo concorsionline.poliziadistato.it, accessibile con credenziali SPID, carta d’Identità Elettronica. La domanda di partecipazione deve essere consegnata al Comando di appartenenza.

I 1.515 Allievi Agenti saranno selezionati tra i cittadini italiani nelle seguenti condizioni:

Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno 6 mesi;

Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in rafferma annuale;

Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo al termine della ferma annuale;

Volontari in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

I requisiti richiesti sono: