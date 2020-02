Concorsi, in arrivo bandi per 4.000 posti di lavoro nei tribunali

editato in: da

Il Ministero della Giustizia cerca personale: in tutto sono circa 4mila le assunzioni previste per il 2020, per diplomati e laureati. Le figure richieste sono cancellieri, funzionari, assistenti giudiziari e direttori amministrativi, da inserire nei tribunali italiani. I bandi saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale nei mesi di aprile-maggio 2020.

Concorsi Ministero della Giustizia, le figure ricercate

In attesa dei bandi per le 4.000 assunzioni nei tribunali, dal Ministero trapelano le prime notizie sui profili ricercati.

Le figure ricercate sono cancellieri, direttori amministrativi, addetti a tempo determinato (per dodici mesi), funzionari giudiziari e assistenti tecnici geometri. Nel dettaglio, i bandi a concorso per reclutare circa 4mila nuovi amministrativi riguarderanno: