Concorsi: bando per 2.200 volontari di Marina Militare. Come partecipare

C’è tempo fino al 27 settembre 2019 per compilare e inviare le domande per il concorso pubblico della Marina Militare, che prevede il reclutamento di 2200 Volontari in Ferma prefissata di un anno (VFP1).

In particolare, come riportato nel bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si tratta di 1400 volontari per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) così suddivisi:

1090 settore navale;

120 settore anfibi;

60 settore incursori;

30 settore palombari;

40 settore sommergibilisti;

60 settore componenti aeromobili.

800 figure sono per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP) e sono così suddivisi:

794 per diverse specialità;

6 per il settore componenti aeromobili.

COME PARTECIPARE – Le domande di partecipazione devono essere compilate e inviate online sul sito concorsi.difesa.it entro il 27 Settembre 2019, e riguardano i nati dal 27 settembre 1994 al 27 settembre 2001, estremi compresi.

REQUISITI – I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; avere almeno 18 anni e non più di 25; non essere stati condannati o in atto imputati per delitti non colposi; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti d’autorita’ o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle forze armate o di Polizia; diploma di scuola secondaria di I grado; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; aver una condotta incensurabile; aver tenuto comportamenti fedeli alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di Sicurezza dello Stato;

idoneità psico-fisica e attitudinale all’impiego; avere esito negativo agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool, di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico; non essere in servizio quali volontari nelle forze armate.

I candidati che hanno inoltrato la domanda per uno dei settori d’impiego delle Forze Speciali e Componenti Specialistiche devono possedere idoneità psico-fisica e attitudinale specifica, oltre a ulteriori requisiti indicati nel bando.