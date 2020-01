Concorsi Agenzia Entrate: attesi cinque bandi per 2.600 posti

editato in: da

Entro il 2022 saranno ben 2.600 i posti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, 2.300 per il livello impiegatizio e 300 per le figure dirigenziali. Sono infatti attesi 5 nuovi bandi di concorso che dovrebbero essere pubblicati a partire dall’anno in corso e che si inquadrano nel complesso delle nuove assunzioni nel comparto della Pubblica amministrazione.

Si tratta di uno dei più consistenti blocchi di assunzione del prossimo triennio, per il quale si stimano all’incirca 300.000 domande di partecipazione, come specificato nel capitolato tecnico realizzato dall’Agenzia delle Entrate.

Delle assunzioni previste, ben 500 dovrebbero avvenire già da quest’anno, a seguito di un concorso che potrebbe essere bandito nei prossimi mesi come previsto dal Decreto fiscale.

La quota di 2.600 nuove assunzioni riguarda quelle già autorizzate dalla normativa vigente, ma non si può escludere un aumento dei posti disponibili, anche perché l’Agenzia ha certamente carenza di particolari figure professionali.

Nuove assunzioni all’Agenzia delle Entrate

Il numero delle assunzioni previste presso l’Agenzia delle Entrate è di circa 2.600 unità, ma si tratta di un numero suscettibile di un aumento vista la recente carenza di organico presso l’agenzia. Dopo lo stop natalizio, i sindacati hanno proclamato uno stato di agitazione per via delle mancate risorse per poter retribuire i cosiddetti “capo team”, circa 3500 funzionari che svolgono un ruolo fondamentale per imprese e contribuenti.

Agenzia Entrate, le figure ricercate

Dei 2.600 posti annunciati, 300 sarebbero riservati a profili dirigenziali e 2300 a profili impiegatizi. Riguardo i profili non dirigenziali, saranno richieste figure come economisti, giuristi, statistici, ingegneri, geometri, architetti.

I candidati saranno impiegati con contratto a tempo indeterminato presso le varie sedi dell’Agenzia delle Entrate presenti in Italia.