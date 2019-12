Compagnia aerea assume hostess e steward sopra i 40 anni

editato in: da

Ottima notizia per tutti gli over 40 in cerca di lavoro: è partita la campagna di reclutamento per hostess e steward sopra i 40 anni di età. Per candidarsi non è necessaria esperienza. Tutto quello che bisogna sapere sull’offerta di lavoro.

Uno dei problemi più gravi che riguardano il mondo del lavoro in Italia è il ricollocamento delle persone non più giovani. Trovare lavoro dopo i 40 anni perché si è perso il lavoro precedente o semplicemente perché si vuole cambiare professione è molto difficile. Non è tuttavia impossibile e a confermarlo arrivano nuove opportunità da prendere letteralmente al volo.

La compagnia aerea Neos, del Gruppo Alpitour, cerca assistenti di volo donne e uomini, hostess e steward, sopra i 40 anni di età e rigorosamente senza esperienza. Per candidarsi è sufficiente il diploma di scuola media superiore. L’Open Day Neos Dream 40 per la presentazione delle candidature è stato fissato per il 13 gennaio prossimo all’aeroporto di Malpensa. Si tratta della prima iniziativa del genere in Italia di una compagnia aerea.

L’offerta di lavoro è riservata ad assistenti di volo non certificati over 40, che non abbiano mai svolto questa professione in nessuna compagnia aerea, né in Italia né all’estero.

I requisiti richiesti per la candidatura, come indicati su http://www.neosair.it/opendayover40, sono:

Obbligatoriamente un’età compresa tra i 40 compiuti ed i 50 anni (nati nella fascia compresa tra il 1970 ed il 1980 incluso)

Passaporto UE

Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di II grado

Altezza min 160 cm (donne) , 170 cm (uomini) / Altezza con braccia tese in punta dei piedi min 212 cm per raggiungere gli equipaggiamenti di emergenza su tutti i tipi di aeromobili

Buone capacità natatorie

Buona acuità visiva

Figura e peso proporzionati all’altezza

Buona conoscenza della lingua Italiana ed Inglese

Assenza di estesi tatuaggi visibili indossando la divisa

Predisposizione a rapporti interpersonali

Capacità di lavorare in team

Buone capacità comunicative

Disponibilità a lavorare su turni notturni e festivi

Prima di partecipare all’Open Day è obbligatorio registrarsi online, sul sito web di Neos, inserendo i propri dati nell’apposito form. Una volta effettuata la registrazione, i candidati potranno presentarsi presso l’albergo Novotel Milano Malpensa Airport, in via Al Campo 99, 21010 Cardano Al Campo (Va), il 13 gennaio 2020, alla mattina dalle 9:30 alle ore 12:00 oppure nel pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:00. I candidati dovranno portare due foto, una mezzo busto e una a figura intera, e il proprio curriculum vitae europeo in formato cartaceo.

L’assunzione sarà subordinata al superamento della visita medica specialistica che si effettuerà presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare di Milano.

Sul sito web di Neos, alla pagina per la candidatura, è indicato anche il dress code con cui presentarsi all’Open Day del 13 gennaio. L’iniziativa, inoltre, è promossa con l’hashtag #neosdream40.