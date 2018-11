Come lavorare all’Onu: giovani funzionari, requisiti e scadenze a Dicembre

editato in: da

Ecco un’occasione di formazione professionale davvero interessante e prestigiosa per chi desidera fare carriera all’estero in ambito internazionale.

Ad offrirla è l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) attraverso il JPO Programme. Entro il 14 dicembre 2018 alle ore 15:00 (ora italiana) chi vorrà partecipare al concorso potrà candidarsi e provare ad entrare nella squadra di giovani funzionari selezionati per lavorare all’ONU.

Ciò consentirà di accedere ad un prestigioso programma di formazione e lavoro per un periodo di 2 anni. Il progetto è finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Lavorare all’ONU: requisiti

Ecco quali sono i requisiti necessari per poter accedere alla prima fase di selezione del bando relativo al Programma Giovani Funzionari 2018/2019 dell’ONU:

Essere nati il o dopo il 1 gennaio 1988 (1 gennaio 1985 se laureati in medicina)

Possedere la nazionalità italiana

Ottima conoscenza della lingua inglese

Avere ottenuto una laurea specialistica/magistrale o laurea magistrale a ciclo unico

Saranno considerati requisiti preferenziali anche le seguenti qualifiche aggiuntive:

Conoscenza di altre lingue ufficiali delle Nazioni Unite

Possesso di ulteriori titoli accademici rilevanti ai fini del concorso

Esperienza professionale di almeno un anno maturata nell’ambito delle organizzazioni

Forte orientamento al cliente, al lavoro di squadra e alla pianificazione e organizzazione del lavoro

Gli organizzatori tengono a precisare che i candidati dovranno dimostrare forte motivazione e capacità di adattamento a diversi ambienti di lavoro. Dovranno dimostrare tenacia, costanza e impegno e far propri i valori fondamentali delle Nazioni Unite: integrità, professionalità e rispetto della diversità.

Lavorare all’Onu: candidatura e scadenze

La scadenza per l’invio online della candidatura è il 14 dicembre 2018 alle ore 15:00 (in Italia). Per candidarsi occorre compilare in tutti i campi il modulo elettronico reperibile sulla pagina web del sito ufficiale UN/DESA di Roma. Il consiglio è leggere attentamente le informazioni contenute nella paginaprima di procedere alla compilazione del formulario elettronico relativo al Programma JPO 2018/2019.

Si ricorda che non verranno prese in considerazione le domande pervenute per posta, email, fax o consegnate a mano presso l’Ufficio UN/DESA di Roma. Visto l’elevato numero di partecipanti, dopo la preselezione verranno contattati solo i candidati scelti per un’intervista di approfondimento.