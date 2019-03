Lavoro: come diventare animatore turistico

editato in: da

Lavorare in un’equipe di animazione in un villaggio turistico può essere un’occasione unica per i giovani.

Con l’arrivo della stagione estiva, iniziano a fare capolino annunci di lavoro per ricoprire la posizione di animatore turistico. Si tratta di un mestiere che dà la possibilità di viaggiare, di conoscere e stringere legami con nuove persone e di vedere località suggestive che ancora non si aveva avuto l’occasione di visitare. Rientra tra gli impieghi più ambiti e dove ci si può divertire lavorando. Obiettivo numero 1 dell’animatore è quello di strappare un sorriso ai turisti e di far trascorrere delle ore piacevoli con diverse attività di intrattenimento.

Non basta però essere giovani, carini e simpatici. Quella dell’animatore turistico è una vera professione che può arricchire il bagaglio culturale e professionale di chi intraprende questo lavoro. Ne è convinta la catena alberghiera Club Esse che gestisce 16 strutture turistiche in alcuni dei luoghi più affascinanti del territorio italiano.

Come spiegato dal Product Manager di Club Esse, i servizi di intrattenimento devono essere svolti con la dovuta preparazione e consapevolezza. Non devono mancare inoltre capacità di relazionarsi con gli altri, oltre a una buona dose di empatia e umanità, essenziali in una professione come questa. Dopo aver analizzato i trend che guidano la ricerca del lavoro, le risorse umane insieme all’area che si occupa dei social e della comunicazione, hanno scelto come canale di veicolo per trasmettere quelle che dovrebbero essere le competenze di un animatore turistico, YouTube.

Sul canale di Club Esse, ogni lunedì verranno caricati dieci video tutorial con consigli pratici e teorici rivolti non solo a chi questo lavoro lo svolge già da tempo, ma anche a tutti coloro che vorrebbero saprne di più e capire come diventare animatore turistico.

Le tematiche trattate sono tante: ad illustrarle è un capo villaggio con una grande esperienza alle spalle e che ha prestato il suo volto e le sue competenze nel settore per far comprendere al meglio quali sono i meccanismi che ruotano intorno a questa professione. Tra i punti che verranno approfonditi nei video tutorial ci sono: