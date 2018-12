CNH Industrial, il progetto TechPro2 compie dieci anni

editato in: da

(Teleborsa) – Il progetto internazionale TechPro2, in partnership tra FCA, CNH Industrial e le Scuole Salesiane, raggiunge l’importante traguardo di dieci anni.

Gestito originariamente da Mopar – il marchio post-vendita di Fiat Chrysler Automobiles per i Servizi, l’Assistenza, il Customer Care, i Ricambi Originali e gli Accessori Autentici – in collaborazione con il Centro Nazionale Opere Salesiane-Formazione Aggiornamento Professionale (CNOS-FAP), TechPro2 è un programma di sviluppo professionale e allo stesso tempo una missione sociale, pensato per offrire un’opportunità ai giovani che hanno terminato la scuola dell’obbligo e che spesso provengono da situazioni socialmente disagiate o da problematici quartieri urbani.

Nel 2011 anche i segmenti dei mezzi industriali (quali, tra gli altri, veicoli commerciali e macchine agricole, successivamente riuniti nel gruppo CNH Industrial) sono entrati a far parte dell’iniziativa, introducendo programmi specifici ed estendendo così le conoscenze e le competenze dal settore automotive a quello delle macchine da lavoro. Nato da un’iniziativa italiana, oggi TechPro2 è attivo con oltre 60 sedi scolastiche nel mondo: dall’Argentina alla Cina, dall’India all’Etiopia, ma anche in Europa, dalla Polonia all’Italia.

Ultima nazione in ordine di tempo a entrare a fare parte della grande famiglia TechPro2 è la Francia, dove da luglio sono operative sette sedi che nei prossimi tre anni prepareranno oltre 200 studenti.

Nei dieci anni di attività sono quasi 13 mila i giovani che hanno partecipato a TechPro2 con 380 mila ore di formazione e

6.500 stage presso le reti assistenziali di FCA e CNH Industrial. TechPro2 non si ferma a questi risultati e prosegue verso nuovi obiettivi: recentemente FCA ha ampliato l’offerta all’area dell’accettazione per la formazione di Consulenti del Servizio e ha avviato un corso per la figura di Racing Team Technician, in collaborazione con Abarth.

Nel 2019 si svolgeranno altri importanti eventi, tra cui una nuova edizione dei “TechPro2 Award“: attraverso una prova scritta (questionario tecnico), una prova orale relativa alla figura dell’accettatore (colloquio cliente-accettatore) e una prova pratica (diagnosi e riparazione di un guasto simulato), ogni Paese premierà alcuni ragazzi tra i più meritevoli.