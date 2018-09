Cisl, lavoro: segnali positivi, ma ancora fragili

editato in: da

(Teleborsa) Sono dati sempre in chiaroscuro quelli che riguardano il mondo del lavoro. Una dinamica, infatti, quella degli ultimi anni, che ha alternato piccoli passi avanti a retromarce continue con il risultato finale di una situazione stabile ma che non è mai completamente riuscita a venir fuori dalle sabbie mobili della crisi.

Segnali positivi, dunque, ma ancora troppo fragili – “La nota congiunta ministero del Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal, conferma, per il secondo trimestre 2018, il miglioramento dei dati sull’occupazione, nonostante il lieve rallentamento della crescita del Pil: gli occupati si attestano al livello massimo del secondo trimestre del 2008, prima della lunga crisi, e la crescita dell’occupazione prosegue anche nella fascia di età 15-34 anni”. Lo dichiara in una nota il segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra.

C’è ANCORA MOLTO DA FARE – “Dal secondo trimestre 2016 la crescita è trainata dalle posizioni a termine, ma da due trimestri aumentano anche i contratti a tempo indeterminato, anche se non si può affatto parlare di inversione di tendenza. Si tratta di segnali positivi – sottolinea ancora Sbarra – ma ancora labili: il lavoro oggi è più fragile e discontinuo rispetto a 10 anni fa e mai come ora servono strumenti per governare le transizioni tra lavoro e disoccupazione e viceversa. Serve un rafforzamento degli strumenti di tutela nel mercato del lavoro, da una parte con il superamento di alcune rigidità nella normativa sulla cassa integrazione e la proroga di alcune scadenze a fine anno, dall’altra rafforzando, con investimenti in personale e formazione, i servizi per l’impiego per rendere effettivamente operativi strumenti come il patto di servizio e l’assegno di ricollocazione”.