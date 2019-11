Cercasi donna delle pulizie al castello di Harry e Meghan, ma lo stipendio fa discutere

editato in: da

La famiglia reale è in cerca di un addetto alle pulizie che si unisca presto al personale di servizio del Catello di Windsor, residenza della regina e del duca e la duchessa del Sussex. L’annuncio è stato pubblicato sul sito Buckingham Palace, con tanto di descrizione delle mansioni e l’indicazione dello stipendio riconosciuto al nuovo assunto.

L’addetto alle pulizie lavorerà al Castello di Harry e Meghan in maniera stabile, e il suo compito principale sarà quello di occuparsi della manutenzione e della cura di una vasta gamma di interni, oltre al fatto che dovrà fungere da supporto allo staff già presente nel palazzo durante gli eventi organizzati dai reali.

La Regina Elisabetta è alla ricerca di una persona che abbia una spiccata attenzione per i dettagli, un forte spirito di squadra e che abbiano maturato precedente esperienza nel settore delle pulizie. Le referenze richieste per ricoprire questo ruolo dovranno essere di alto livello, così come il curriculum vitae dei candidati che verranno valutati per la selezione.

Quello che si richiede, come si legge nell’offerta pubblicata, è un “servizio straordinario in un ambiente incredibile”, dal lunedì alla domenica e per un totale di 30 ore settimanali. Il tutto per uno stipendio pari a 14.742 sterline l’anno.

Il salario, per ovvi motivi, ha subito attirato l’attenzione di molti (come è già successo per altri annunci di lavoro pubblicati dalla royal famly) ed è stato argomento di discussione. I più critici hanno giudicato il compenso assicurato al nuovo addetto alle pulizie modesto. Altri, invece, lo hanno definito addirittura basso, sopratutto se si considerano gli agi e i lussi dell’ambiente reale.

Bisogna dire, tuttavia, che altrettanto numerosi sono quelli che al contrario considerano il lavoro un’opportunità da cogliere al volo, l’occasione giusta per entrare in contatto con una realtà che ha spesso fatto fantasticare l’opinione pubblica.

L’addetto alle pulizie, come anticipato sopra, verrà infatti coinvolto durante l’organizzazione delle cerimonie che si terranno al Castello di Windsor, il che vuol dire che avrà la possibilità di ritrovarsi faccia a faccia con i membri della famiglia reale. Harry e Meghan, inoltre, sono molto amati dagli inglesi, per questo motivo per tanti sarebbe un onore poter lavorare al loro servizio.