Cercasi candidati per vivere su uno yacht a 1200 euro

editato in: da

Sei un appassionato di yacht e sai scrivere recensioni dettagliate? Allora questo annuncio potrebbe fare al tuo caso.

Eleganti e maestosi, gli yacht possono essere considerati i “signori” dei mari. Non è da tutti possedere uno yacht, ma se il tuo sogno è quello di trascorrere una vacanza su uno yacht di lusso e magari di guadagnare anche dei soldi, sappi che potrebbe diventare realtà grazie a questa offerta di lavoro esclusiva.

Ad offrire questa opportunità unica nel suo genere, è l’”Amazon dei milionari”, ovvero il sito HushHush.com, che sta cercando una persona che recensisca gli yacht prima ancora che questi vengano inseriti sul sito.

In cosa consiste il lavoro

Il candidato che supererà la selezione, avrà la possibilità di vivere per una settimana a bordo di uno yacht e di testare concretamente tutte le funzionalità che l’imbarcazione possiede. In questo modo, potrà verificarne l’effettiva qualità dei servizi forniti e una volta stabilito il possesso degli standard di qualità, lo yacht verrà inserito sul sito.

Ma a quanto ammonta lo stipendio? Il fortunato candidato riceverà un compenso di circa 1.200€ a contratto, quindi per ogni settimana o per ogni yacht “testato”. Ma non è tutto: c’è la possibilità di recensire fino a 50 yacht in un anno, per cui la paga potrebbe arrivare a sfiorare anche i 58.000€, il tutto godendosi il sano relax e le comodità di un’imbarcazione da sogno.

Quali sono i requisiti richiesti

Per partecipare alle selezioni, è necessario che il candidato abbia più di 21 anni e che sia in possesso di un passaporto valido. Colui che verrà selezionato infatti, potrà essere inviato in qualsiasi parte del pianeta e dovrà rendersi disponibile anche con poco preavviso.

Per quanto riguarda le competenze più tecniche, non è indispensabile essere esperti di yacht, ma il candidato deve possedere queste caratteristiche:

flessibilità;

affidabilità;

attenzione ai dettagli;

sapere scrivere recensioni di qualità e soprattutto dettagliate.

Stando a quanto riferito dal fondatore del sito HushHush.com, la persona ideale deve essere innanzitutto scrupolosa e molto attenta anche anche al più piccolo dettaglio. Obiettivo di questo lavoro è recensire yacht di lusso in maniera meticolosa, proprio per valutarne gli standard qualitativi e per inserirli all’interno della rosa di imbarcazioni di lusso già presenti sul sito.