Catalfo: massimo impegno per misure a sostegno famiglia, natalità e lavoro donne

(Teleborsa) – “Oggi è stata una giornata importante per l’azione di Governo. Oltre ai temi del lavoro, ci siamo incontrati con la Ministra Bonetti, il viceministro Misiani e i rappresentanti dei gruppi di maggioranza per proseguire nel percorso avviato dal Presidente Conte sulle misure per la famiglia”.

Lo ha detto in una nota il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, sottolineando che “gli ultimi dati diffusi dall’Istat nei giorni scorsi certificano l’urgenza di interventi che rimettano al centro le politiche di sostegno alla natalità e al lavoro delle donne. Un impegno che intendo portare avanti con tutte le forze che sostengono l’Esecutivo”.