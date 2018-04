Casa Buitoni lascia l’Italia: Nestlé sposta la ricerca negli USA

editato in: da

La notizia era nell’aria già da tempo: come annunciato alcuni mesi fa, Casa Buitoni, centro ricerca di Nestlé, ha definitivamente chiuso i battenti lo scorso 1 aprile. Non sarà quindi più Villa Fatti, a Sansepolcro (in provincia di Arezzo), ad ospitare – come faceva da venticinque anni – i dipendenti del centro ricerca. Tuttavia, non si tratta di una chiusura ma di un trasferimento: i macchinari erano già stati trasferiti in Ohio.

La decisione era stata resa nota il 31 dicembre 2017. Alcuni dei 15 dipendenti – soprattutto donne, che nella villa-laboratorio in collina elaboravano le ricette per sughi, salse, paste e pizze a marchio Buitoni -, a seguito della decisione di Nestlè (proprietaria del brand) di portare il centro ricerca a Solon, nell’Ohio, hanno accettato la risoluzione consensuale, altri hanno invece optato per il trasferimento all’estero oppure in altre sedi italiane. Il loro destino, in realtà, non è stato precisamente chiarito: nella trattativa, l’azienda non ha fatto rientrare i sindacati.

Non è la prima volta, questa, che Nestlé chiude una sede sul territorio italiano. Il pastificio di Moretta, in provincia di Cuneo, lo scorso dicembre era stato ceduto al Pastificio Giovanni Rana; e, ancora prima, la multinazionale aveva venduto i biscotti Ore Liete, le caramelle Rossana, i surgelati La Valle degli Orti, Mare Fresco e Surgela (passati tutti alla tedesca Frosta), e aveva costitutito una joint-venture separata per lo stabilimento di gelati di Parma, ora divenuto Froneri.

Villa Fatti, storica villa della famiglia Buitoni, a seguito dell’abbandono da parte del centro ricerca sarà presto trasformata – una volta rimossa la scritta “Casa Buitoni” – in un resort di lusso. Del marchio, a Sensepolcro – cittadina da sempre legata al brand, nato qui nel 1827 con l’apertura di un negozio di pasta da parte di Giovan Battista Buitoni e di sua moglie -, rimane quindi ora solamente lo stabilimento che impiega circa 300 lavoratori, e che produce pasta e fette biscottate per il marchio Buitoni, ma che è di proprietà di Newlat (azienda fondata nel 2004 all’interno del gruppo Parmalat).