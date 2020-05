Borsa Italiana dona 1 milione euro al Fondo di Mutuo Soccorso di Milano

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana ha donato 1 milione di euro al Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Milano. La donazione è destinata ad aiutare, nell’immediato, coloro che la società che gestisce la Borsa ritiene siano stati messi in difficoltà nelle loro attività dalla diffusione del coronavirus: ragazzi in difficoltà economica e giovani imprenditori.

Già nella prima fase dell’emergenza sanitaria, Borsa Italiana aveva dato il proprio contributo (oltre 100 mila euro), attraverso la Fondazione Lseg, agli ospedali Luigi Sacco di Milano, Lazzaro Spallanzani di Roma e Ferdinando Veneziale di Isernia e raccolto fondi per questi tre ospedali presso i dipendenti, i familiari, gli amici e i clienti.

Giuseppe Sala, sindaco di Milano e ideatore del Fondo di Mutuo Soccorso, ha commentato: “Il contributo di Borsa Italiana al Fondo di Mutuo Soccorso è molto più di una donazione: è un investimento sui giovani, sulle loro capacità imprenditoriali e sulle loro potenzialità ancora da scoprire”.

Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana, ha dichiarato a sua volta: “Milano non è solo la città in cui Borsa Italiana ha la sua sede principale, Milano è la capitale economico-finanziaria d’Italia. La città è stata particolarmente colpita dal Covid-19, ed è diventata suo malgrado un simbolo anche in questa occasione. Ora che è iniziata la seconda fase di questa emergenza desideriamo che sia simbolo della ripresa di tutto il Paese, di come con impegno, attenzione, cautela ma con coraggio si possa ricominciare con una nuova normalità”. “Abbiamo scelto il Fondo di Mutuo Soccorso – ha aggiunto – perché condividiamo e sentiamo nostri, come valori e come missione, la necessità e l’urgenza di aiutare la ripresa delle attività cittadine, con particolare attenzione ai giovani, siano essi ragazzi in difficoltà, imprenditori o lavoratori a rischio che hanno perso il lavoro a causa della pandemia. Aiutando loro potremo ripartire tutti insieme”.

(Foto: Enrico Massidda)