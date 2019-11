Lavoro, boom di assunzioni a Natale: tutte le opportunità del periodo

editato in: da

Potrà anche sembrare strano, ma per moltissime categorie di lavoratori e professionisti, quello natalizio è il miglior periodo dell’anno per trovare un nuovo posto di lavoro. Il clima festivo, infatti, implica un “surplus” di shopping dovuto ai regali natalizi e ai saldi invernali.

Per questo, nei settori legati al commercio (logistica, trasporti, GDO e così via) è molto più semplice trovare lavoro a Natale che negli altri periodi dell’anno. Come fa notare Gi Group, società leader nel settore della ricerca e selezione di personale, in questo momento ci sono oltre 2.900 opportunità lavorative in tutta Italia. Un numero elevato, ma destinato a crescere ulteriormente nelle prossime settimane, con le festività natalizie sempre più vicine (e la frenesia per gli acquisti cresciuta a dismisura).

Le assunzioni Natale 2019 riguarderanno dunque i settori più vari e tutto il territorio nazionale. Se siete alla ricerca di un lavoro, magari temporaneo, questo è il momento giusto per candidarsi. Tutti gli annunci di lavoro si trovano sul sito di Gi Group.

Assunzioni Natale 2019: i posti vacanti nel settore GDO

Stando agli annunci di lavoro presenti sul sito di Gi Group, nel settore della Grande Distribuzione Organizzata sono disponibili più di 1.000 posti di lavoro in tutta Italia. Si cercano, in particolare, addetti alle vendite, addetti ai banchi serviti, addetti alle casse e altri profili legati all’organizzazione e alla gestione dei vari punti vendita.

Assunzioni Natale 2019: i posti vacanti nel settore logistico

Se il mondo del GDO fa la “parte del Leone” per quel che riguarda le assunzioni Natale 2019, il settore logistico non è di certo da meno. Secondo i dati del portale di Gi Group, infatti, si cercano in tutta Italia centinaia di addetti alla logistica, che siano da supporto alla “movimentazione merci” in un periodo dell’anno particolarmente pesante. Magazzinieri, addetti all’inventario, carico e scarico merci e addetti al magazzino (anche in orario notturno) sono le figure più richieste in questo particolare settore.

Assunzioni Natale 2019: i posti vacanti nel settore moda e fashion

Anche il settore della moda, del fashion e del luxury offre diverse centinaia di opportunità lavorative in tutta la Penisola. Tra addetti alle vendite (di cui alcune decine appositamente per il Black Friday), inventaristi, pacchettisti e sales assistant, trovare un lavoro nel mondo della moda a Natale 2019 sarà più semplice che mai.

Assunzioni Natale 2019: i posti vacanti nel settore Ho.Re.Ca

Non solo regali. Le vacanze natalizie, infatti, sono il momento nel quale milioni di italiani decidono di partire per un break di alcuni giorni. Trovare un posto di lavoro nel settore HoReCa (Hotellerie-Restaurant-Café) non comporterà grosse difficoltà. Aziende in tutta Italia cercano cuochi, aiuto cuochi, addetti alla ristorazione o al servizio in sala, camerieri ai piani hotel e banconisti.