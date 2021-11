Bonus Reddito di cittadinanza fino a 4.680 euro: chi può averlo e come

Bonus fino a 4.680 euro per il lavoro autonomo, cos'è

Si tratta di un incentivo a favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio.

È pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza, aggiuntivi al beneficio, da corrispondersi in unica soluzione fino a 4.680 euro, nei limiti di 780 euro mensili.

Bonus aggiuntivo Rdc, i requisiti

Per poter richiedere il beneficio devono essere rispettati contemporaneamente tutti i requisiti richiesti:

i richiedenti devono far parte, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Reddito di cittadinanza in corso di erogazione;

beneficiario di una prestazione di Reddito di cittadinanza in corso di erogazione; i richiedenti devono aver avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Reddito, un’attività autonoma o di impresa individuale o, ancora, aver sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;

L'Inps fa alcuni esempi:

Esempio 1: Domanda di Rdc accolta in data 15 gennaio 2021; inizio attività lavorativa autonoma in data 20 marzo 2021.

Il beneficio addizionale spetta in quanto l’attività lavorativa risulta intrapresa nei primi dodici mesi di fruizione del Rdc.

Esempio 2: Domanda di RdC accolta in data 15 settembre 2020; inizio attività lavorativa autonoma in data 20 settembre 2021.

Il beneficio addizionale non spetta in quanto l’attività lavorativa oggetto di incentivazione non risulta iniziata entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio.

Esempio 3: Domanda di Rdc accolta in data 15 settembre 2021; inizio attività lavorativa autonoma in data 15 giugno 2021.

Il beneficio addizionale non spetta in quanto alla data di inizio attività il nucleo familiare non risultava essere in corso di godimento del Rdc.

Bonus Rdc fino a 4.680 euro: come fare domanda

Per richiedere il bonus Inps fino a 4.680 euro è necessario aver comunicato con il modello “RdC-Com Esteso” l’avvio dell’attivata entro trenta giorni dal suo inizio. Solo una volta eseguito questo adempimento sarà possibile inoltrare la domanda:

tramite il sito dell’Inps (ci si dovrà prima autenticare con il proprio pin/Spid/Carta nazionale dei servizi /Carta di identità elettronica;

(ci si dovrà prima autenticare con il proprio pin/Spid/Carta nazionale dei servizi /Carta di identità elettronica; tramite gli Istituti di patronato ;

; tramite i Centri di assistenza fiscale.

Per le attività avviate e regolarmente comunicate, ma per le quali la fruizione del Reddito di cittadinanza sia ancora in corso, deve essere effettuata una nuova comunicazione all’Inps mediante il nuovo schema di modello “Com Esteso”.

L'Inps specifica che “Al fine di non pregiudicare gli eventuali diritti di coloro che abbiano già implicitamente manifestato la volontà di accedere al beneficio, inviando il modello “RdC-Com esteso” entro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, a seguito dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 12 febbraio 2021, si ritiene necessario prevedere una salvaguardia specifica per il periodo transitorio compreso tra la data di pubblicazione del decreto e la data di operatività della procedura per la presentazione della domanda di accesso al beneficio addizionale, ossia dal 15 maggio 2021 al 30 settembre 2021”.