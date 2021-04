Bonus assunzioni donne 2021, chiarimenti Inps sull’esonero contributivo al 100%

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto per le nuove assunzioni di donne lavoratrici o trasformazioni di rapporti già esistenti fino al 2022 un esonero contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Possono accedere all’agevolazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo che procedono con l’assunzione nel biennio 2021-2022 di donne disoccupate di lungo corso, lavoratrici svantaggiate, autonome o precarie a basso reddito.

Per poter accedere al bonus donne, sono fondamentali le caratteristiche specifiche della lavoratrice assunta e la tipologia di contratto previsto. L’Inps ha chiarito proprio questi punti con il messaggio numero 1421 del 6 aprile 2021.

L’incentivo spetta per:

Il requisito di svantaggio della lavoratriceo rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio, ovvero alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del

Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.