Blutec, spunta una nuova proposta dalla Cina

(Teleborsa) – Spunta un nuovo interessato per la Blutec, l’azienda in crisi di Termini Imerese, nata sulle ceneri dell’ex stabilimento della Fiat, per la quale è stato aperto da mesi un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico. Da tempo si discute delle opportunità di vendita e degli ammortizzatori sociali per le tute blu, cui è stato concessa di recente dal Ministro Di Maio l’anticipo di ulteriori sei mesi di cassa integrazione straordinaria.

Si è svolto ieri, martedì 5 marzo 2019, al MISE, un nuovo tavolo azienda-sindacati, presieduto dal vice capo di gabinetto del Ministro Giorgio Sorial ed alla presenza anche del sindaco di Termini Imerese Francesco Giunta. Presenti anche rappresentanti della Regione Sicilia e di Invitalia.

L’azienda ha annunciato l’arrivo di una nuova proposta da un’azienda cinese ed ha parlato della sottoscrizione di accordi e contratti con FCA, con l’azienda cinese JAC, con Garage Italia e Poste Italiane per la produzione e la commercializzazione di veicoli elettrici. Altre commesse, in corso di definizione, riguardano invece l’assemblaggio di batterie elettriche e di veicoli commerciali elettrici e a metano destinati ai mercati italiani ed esteri, in particolare Brasile. Attività che dovrebbero consentire il riassorbimento graduale e progressivo di tutti i lavoratori. È stato inoltre annunciato, sul fronte finanziario, che verrà formalizzato a breve l’accordo tra l’azienda e Invitalia per la restituzione di una prima rata dei finanziamenti precedentemente ricevuti.

Al termine dell’incontro, il capo di gabinetto Sorial ha precisato che “l’azienda dovrà dimostrare, con concreti passi in avanti, che il piano industriale procede nel rispetto degli impegni presi per la reindustrializzazione del sito e la salvaguardia dei lavoratori”.

Piuttosto critico il primo cittadino di Termini Imerese Giunta, che ha parlato della nuova proposta di acquisto da parte di un’azienda cinese. “Sono stati rappresentati contatti con un’azienda cinese che, in settimana, invierà propri dirigenti in città al fine di visitare lo stabilimento e le sue strutture”, ha affermato il sindaco, aggiungendo però che ci sono ancora “troppe incertezze”.

Insoddisfatti i sindacati, con la Fim-Cisl che ha espresso “forti dubbi” sul piano presentato dall’azienda, in quanto sarebbe basato su “gare e affidamenti non ancora concretizzati per circa la sua metà”. Anche la Fiom è apparsa piuttosto scettica, parlando di “forti dubbi e poche certezze” riguardo l’attuazione del piano e della necessità do proseguire nella ricerca di nuovi investitori.