Blockchain pronta a esplodere mentre si ragiona sulle nuove professioni

editato in: da

Ci si interroga nel mondo del lavoro per gli impatti delle nuove tecnologie sull’occupazione e sulla necessità di formazione del personale. E’ quanto affermato dal numero uno di Ernst & Young Italia, Donato Iacovone, nel corso del Forum “Ansa incontra”.

Il lavoro si trasforma

Il primo problema posto dalle nuove tecnologie applicate al lavoro è “capire i posti di lavoro che andranno persi”, ha affermatol’Ad di una delle più grandi società di consulenza in Italia, aggiungendo che per il secondo passo sarà “intercettare i nuovi lavori che nasceranno”.

“Non siamo in grado di intercettare i nuovi lavori”, ha ammesso Iacovone, aggiungendo che in questo momento bisognerebbe “riorientare la formazione” e stare a guardare “in quanto tempo le persone riformate trovano un nuovo lavoro”. Ma sinora non è stato possibile “riorientare la formazione per trovare queste specifiche competenze”.

Le potenzialità della blockchain

Le tecnologie della blockchain hanno grandi potenzialità, ha affermato poi Iacovone, ricordando che la tecnologia è stata “un grande regalo” che ci ha portato il Bitcoin, anche se poi la criptovaluta di per sé è stata relegata in un angolo a causa dell’incertezza e della mancanza di sicurezza.

La blockchain – ha affermato l’Ad di EY – “può essere un grande beneficio per la pubblica amministrazione” ed anche nei passaggi da una amministrazione e l’altra, ma resta perlopiù uno strumento “legato alle iniziative dei privati”.

E il boom atteso

Frattanto, uno studio di Ibm Institute for Business Value ha preannunciato un decollo della blockchain nel 2019, in base ad una indagine condotta su oltre mille e 300 top manager in 10 settori diversi ed in 10 Paesi.

Questa tecnologia si affermerà, oltre che nel settore finanziario dove è largamente in uso, anche nel settore auto, per i servizi legati alla mobilità e finalizzati al recupero di efficienza e per rendere la mobilità più sicura, ecologica e accessibile. La ricerca evidenzia che un gruppo di pionieri del settore automobilistico (il 15% degli intervistati) si è già gettato nella blockchain.

“Il settore automobilistico ha attualmente bisogno di un aumento di efficienza”, ha affermato Chris Ballinger, CEO e fondatore della Mobility Open Blockchain Initiative (MOBI).