Le aziende dove vorrebbero lavorare gli italiani

Il gruppo Randstad, leader nelle risorse umane, ha pubblicato pochi giorni fa la ricerca sull’Employer Branding 2019, evidenziando le migliori aziende in cui lavorare e più attrattive in Italia.

Secondo questa ricerca, le aziende Top Employers 2019 sono Ferrero, al primo posto seguita da BMW e da Lamborghini. L’azienda italiana di dolciumi si è distinta per il suo impegno nel restituire qualcosa di positivo alla società, per la solidità dei posti di lavoro, l’atmosfera piacevole in ufficio, la sua buona reputazione e il buon equilibrio tra vita lavorativa e vita privata che offre a tutti i dipendenti.

Considerando altri fattori indicati come importanti nella scelta del posto di lavoro, Lamborghini eccelle in relazione alla retribuzione offerta, mentre Price Waterhouse Cooper (PWC) è considerata la migliore per fare carriera e Coca Cola, invece, per la solidità finanziaria.

La ricerca ha intervistato 7.700 persone tra i 18 e i 65 anni, alle quali è stato per prima cosa chiesto di selezionare i fattori che rendono un’azienda attrattiva ai loro occhi e poi di indicare le migliori all’interno di un gruppo composto da 150 imprese con più di mille dipendenti e riconosciute almeno dal 10% della popolazione. Il report non è stato condotto solo in Italia ma in 32 diversi paesi, con lo scopo di aiutare le aziende a dare forma al proprio employer branding, fattore molto importante, anche se spesso sottovalutato, perché porta ad un tornaconto diretto alle aziende. Quelle con una reputazione positiva tra i dipendenti attirano più richieste di lavoro, spendono meno in risorse umane e sono più produttive, perché hanno una cultura aziendale forte.

È interessante anche capire quali siano i valori considerati più importanti dai dipendenti nella scelta dell’azienda a cui inviare il proprio CV. Gli intervistati hanno indicato come fondamentale la presenza di un buon equilibrio tra vita lavorativa e privata, l’atmosfera di lavoro piacevole, la retribuzione (sommata ai benefit), la sicurezza del posto di lavoro e infine le opportunità di carriera.

Dalla ricerca è emerso che le donne danno più peso degli uomini all’atmosfera di lavoro piacevole e al work – life balance, mentre gli uomini preferiscono, dopo l’equilibrio tra lavoro e vita privata, una buona retribuzione e sono meno interessati alla sicurezza del posto di lavoro.

Le differenze più evidenti emergono però tra le fasce d’età, dato che i giovanissimi cercano soprattutto un’atmosfera di lavoro piacevole e opportunità di carriera vantaggiose, gli adulti puntano soprattutto sulla vicinanza del posto di lavoro e gli over 55 guardano alla sicurezza finanziaria dell’azienda.

Lo stipendio rimane comunque uno dei fattori più importanti, la retribuzione troppo basa è tra i motivi principali che spingono i dipendenti a cambiare datore di lavoro, seguita dallo squilibrio tra vita privata e professionale, dalle scarse possibilità di carriera, dalla mancanza di riconoscimento e all’ultimo posto dalla carenza di sfide.

Le imprese, però, non sembrano ancora aver recepito questi segnali dal mondo di lavoro e continuano a offrire principalmente solidità, ottima reputazione e tecnologie all’avanguardia, fattori molto diversi da quelli indicati dai dipendenti.