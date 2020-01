Assunzioni agevolate 2020, novità e proroghe in Legge di Bilancio

editato in: da

La Legge di Bilancio ha approvato diverse misure di assunzione agevolata per il 2020. Si tratta di sgravi contributivi anche al 100%, della durata variabile, a disposizione di imprenditori e aziende che vogliono assumere disoccupati, apprendisti, lavoratori qualificati, giovani e atlete. Molte misure tese a contrastare la disoccupazione e favorire l’ingresso nel mondo del lavoro.

Bonus assunzione giovani

Confermato l’esonero contributivo under 35 introdotto con la manovra 2018. Si tratta di uno sgravio del 50 per cento per 36 mesi e fino a un tetto di 3mila euro annui. Il provvedimento riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di lavoratori under 35 che rivestono la qualifica di operai, impiegati e quadri, che non devono avere avuto precedenti contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Assunzione personale qualificato

La propoga delle assunzioni agevolate di lavoratori ad alta qualificazione è prevista dal comma 11 della manovra. L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, di lavoratori con laurea magistrale o dottorato di ricerca. Il titolo deve essere ottenuto fra il 2018 e il 30 giugno 2019, con determinate votazioni o (nel caso del dottorato di ricerca) entro i 34 anni. I contributi non si pagano per 12 mesi, fino a un tetto di 8mila euro.

Assunzione agevolata di apprendisti 2020

Nelle microimprese fino a nove dipendenti, è prevista l’assunzione agevolata con contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2020: sgravio contributivo al 100% per tre anni.

Bonus assunzione al Sud

Consiste nell’esonero contributivo al 100 per cento fino a un massimo di 8mila euro per 12 mesi, a favore delle imprese operanti nel Sud Italia che assumono lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le regioni che possono accedere all’incentivo sono Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia Abruzzo, Molise, Sardegna. Possono essere assunti lavoratori con un’età compresa tra 16 e i 34 anni in stato di disoccupazione e lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Bonus assunzioni disoccupati e lavoratori in cassa integrazione

L’azienda che vuole assumere un disoccupato avrà diverse opzioni tra le quali scegliere. Se il lavoratore percepisce la Naspi avrà diritto al 20% della disoccupazione ancora non goduta e sgravi contributivi del 50% se assume una donna non occupata residente nel Mezzogiorno o disoccupati da almeno un anno.

Se si assumono lavoratori in cassa integrazione straordinaria da almeno 3 mesi lo sgravio contributivo è del 10% per i primi 12 mesi, mentre per i beneficiari dell’assegno di ricollocazione lo sgravio sale al 50% fino a 4mila euro per 18 mesi.

Bonus imprenditori agricoli

Per promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, il DdL di Bilancio prevede un’importante agevolazione contributiva in favore dei lavoratori agricoli autonomi. In pratica non si paga la previdenza per 24 mesi per le nuove iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali alla gestione contributiva agricola, entro i 40 anni di età. L’esonero contributivo è pari al 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (Ivs).

Bonus atlete

Tra le altre agevolazioni c’è l’esonero contributivo riservato alle atlete assunte dalle società sportive femminili, con un tetto di 8mila euro annui. L’agevolazione si applica ai contratti stipulati fino al 2022.

Confermati gli incentivi contributivi per le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono con contratto a tempo determinato per la sostituzione lavoratrici in congedo.