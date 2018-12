Assolavoro, a Natale oltre 16mila opportunità di lavoro

editato in: da

(Teleborsa) Da sempre il periodo natalizio è una ghiotta occasione per quanti sperano di approfittare del fisiologico aumento delle opportunità di lavoro visto il periodo in cui si concentrano lunghi viaggi, ma anche brevi vacanze e, in generale, maggior tempo libero da passare con i proprio cari sfruttando magari con una bella cena fuori.

Numeri alla mano, sono oltre 16mila le opportunità offerte dalle Agenzie per il lavoro (Apl) relative alle attività durante il periodo natalizio. E se, da sempre, alcuni settori, beneficiano dell”arrivo di Babbo Natale più di altri, come ad esempio la Grande Distribuzione, il Turismo, la Moda e il Lusso, si registra una rapida crescita della domanda di specialisti legati all’intelligenza artificiale e al trattamento dei dati, non facili da reperire sul mercato. Lo dice una rilevazione di Assolavoro, l’Associazione nazionale delle Apl.

inventaristi, scaffalisti, magazzinieri e addetti al packaging oltreché banconisti esperti e operatori cassa che dovranno cercare di esaudire le richieste dei clienti impegnata nella ricerca, spesso dell’ultimo secondo, del regalo giusto. Nella Gdo, in particolare, boom di richieste perche dovranno cercare di esaudire le richieste dei clienti impegnata nella ricerca, spesso dell’ultimo secondo,

Sorride anche il settore Moda e Lusso offre numerose opportunità: dalle hostess ai sales assistant e in particolare per chi conosce le lingue straniere, principalmente inglese, russo e cinese e abbia buone capacità relazionali.

Grazie alle vacanze invernali, poi, boom anche per le professioni legate al Turismo: animatori, personale alberghiero e personale di terra e di volo per le compagnie aeree.

E visto che Natale, come da tradizione, fa rima con mangiare bene insieme a parenti ed amici, ecco spuntare una figura molto richiesta all’estero che però è sempre più apprezzata anche dalle nostre parti: lo chef a domicilio che, dalla spesa alle pentole, dal menu alle pulizie, offre un servizio personalizzato e completo.