Anche Amazon licenzia, centinaia i tagli

Gira il vento anche in casa Amazon, gigante dell’high tech e dell’e-commerce con quasi una decade di utili e assunzioni alle spalle.

Secondo i rumors pubblicati dalla stampa americana, poi confermati dalla società di Jeff Bezos, i tagli riguarderanno soprattutto il personale impiegato nel quartier generale di Seattle.

“Nell’ambito del nostro annuale processo di pianificazione – riporta una nota dell’azienda – stiamo facendo degli aggiustamenti sul numero di addetti nella società: piccole riduzioni in un paio di posti e forti assunzioni in molti altri. Per i lavoratori impattati dai tagli lavoriamo per cercare posizioni nelle aree in cui stiamo assumendo”.

La comunicazione ai dipendenti in uscita, secondo la Cnn, è già avvenuta. L’obiettivo dei tagli sembra essere proprio ridurre le spese, consolidando alcune attività al dettaglio per concentrare le risorse sui business più redditizi come l’assistente digitale Alexa e l’intrattenimento digitale.

